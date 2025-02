Legia Warszawa w tym sezonie ma olbrzymi problem z napastnikami. Marc Gual nie jest typowym snajperem i w 18 spotkaniach zdobył tylko cztery gole. 31-letni Kameruńczyk Jean-Pierre Nsame okazał się wielkim rozczarowaniem (dwie bramki w 11 spotkaniach) i na rundę wiosenną został wypożyczony. Tomas Pekhart ma już 35 lat i fatalne liczby w tym sezonie (tylko trzy gole w 23 meczach, a bez bramki i asysty w 11 spotkaniach ligowych!).

Norweskie media: Legia znalazła nowego napastnika! "Uzgodnił warunki"

Być może problem Legii Warszawa z napastnikami rozwiąże 28-letni Norweg, mierzący 193 centymetry wzrostu - Ole Saeter.

"Źródło dla TV 2: Saeter zbliża się do przejścia do polskiej ligi. Wiele wskazuje na to, że Ole Saeter z Rosenborga zostanie sprzedany do czołowego polskiego klubu - Legii Warszawa. Saeter uzgodnił osobiste warunki transferu. Teraz pozostaje już tylko dogadanie się między klubami w sprawie transferu" - pisze norweski TV2.

Według tamtejszych dziennikarzy Rosenborg chciał za transfer otrzymać pięć milionów koron szwedzkich (to około 430 tys. euro). Obie strony są przekonane, że uda im się porozumieć w sprawie kwoty transferu. "TV2" dodaje, że Saeter odrzucił wiele ofert z innych klubów, ale teraz zdecydował się, że chce przejść do Legii Warszawa.

Okazuje się, że zawodnika chciały również inne polskie kluby.

"Zainteresowanie piłkarzem wyraziły także Raków Częstochowa i Lech Poznań, ale transfer do tych klubów nigdy nie był brany pod uwagę" - pisze "Nettavisen.no".

Dziennikarze dodają też, że Legia Warszawa chciała najpierw wypożyczyć piłkarza z opcją wykupu, ale teraz prowadzone są rozmowy w sprawie innego porozumienia.

"Legia chce sfinalizować umowę przed 6 lutego, czyli ostatecznym terminem zgłaszania nowych zawodników do Ligi Konferencji, w której drużyna zakwalifikowała się już do 1/8 finału" - dodaje "Nettavisen.no".

Mikael Dorsin, dyrektor sportowy Rosenborga w wywiadzie dla TV2 mówił w ostatnich dniach o możliwości odejścia z klubu jednego z napastników.

- Mamy wielu napastników i musimy się zastanowić, czy będą jakieś oferty. Dla nas najważniejsze jest, aby wszyscy grali dobrze, ale trudno będzie zadowolić wszystkich na dłuższy czas, jeśli niektórzy będą grać mniej niż inni. Taki jest futbol - powiedział Dorsin.

Napastnik do Rosenborga trafił w 2021 roku. Zagrał dotychczas 60 spotkań, zdobył 34 gole i miał 12 asyst.

Legia Warszawa w sobotę zagra w PKO BP Ekstraklasie na wyjeździe z Piastem Gliwice. Początek spotkania o godz. 20.15. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.