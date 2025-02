Stało się. Gwiazda ekstraklasy przenosi się do klubu z Niemiec

Lech przełamał złą passę z Widzewem Łódź i pokonał tego rywala 4:1. Ten mecz wcale nie musiał się tak skończyć. Już w drugiej minucie goście strzelili pierwszego gola w tym meczu, ale VAR dopatrzył się spalonego. To, co później zrobił Afonso Sousa na pewno zostanie z kibicami Kolejorza na długo. Mikael Ishak również udowodnił, że jest liderem swojego zespołu" - relacjonował dziennikarz Sport.pl Norbert Amlicki.

W tym spotkaniu nie wystąpił już Imad Rondić, którego nieuchronny transfer do FC Koeln zdawał się zmierzać ku finalizacji. Teraz jest już pewność. Bośniacki napastnik opuszcza Łódź i nie będzie już grał w Widzewie. To spore osłabienie, bowiem mówimy o najskuteczniejszym strzelcu łodzian, który w trwających rozgrywkach zdobył 9 z 25 goli klubu. O kulisach transferu czytamy w mediach klubowych.

- Dużo mówiło się ostatnio na temat potencjalnego odejścia piłkarza, dziś możemy jasno zakomunikować, że Imad Rondić żegna się z Widzewem. Transfer do zespołu z zaplecza Bundesligi to korzystne rozwiązanie nie tylko dla niego, ale i dla Klubu. Widać, jaki progres Imad wykonał trenując w Łodzi. Osobiście cieszę się, że pion sportowy dostrzegł zawodnika tak nieoczywistego, a dzięki pracy sztabu szkoleniowego Rondić jest teraz zauważalny przez zagraniczny klub z dużymi aspiracjami. Był dla nas ważnym zawodnikiem, ale rozumiemy jego potrzebę rozwoju i szansę na grę w zespole walczącym o awans do Bundesligi - to słowa dyrektora sportowego Tomasza Wichniarka dla oficjalnej strony klubowej.

Widzew Łódź za transfer Rondicia ma zarobić około półtora miliona euro.

Rondić w barwach Widzewa rozegrał 55 meczów i zdobył 16 goli. Łodzianie - już bez swojego najlepszego strzelca - w najbliższą niedzielę zagrają kolejne ligowe spotkanie. 9 lutego w roli gospodarza podejmą Cracovię, która na inaugurację 2025 roku bezbramkowo zremisowała z Rakowem.