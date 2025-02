Boniek wskazał, czego brakuje Legii. Powiedział głośno to, co widzą wszyscy

Legia Warszawa już w pierwszym meczu w tym roku w PKO BP Ekstraklasie mocno zawiodła swoich kibiców. Drużyna prowadzona przez portugalskiego trenera Goncalo Feio tylko zremisowała przed własną publicznością z Koroną Kielce 1:1 (1:1). - Przez 45 minut działo się tyle, że spokojnie tymi wydarzeniami można by było obdarować kilka meczów Ekstraklasy. Zespół Goncalo Feio wyczuł okazję do zbliżenia się do podium po tym, jak Raków Częstochowa podzielił się punktami z Cracovią. Jeżeli jednak ktoś ma być zadowolony z wyniku meczu na Łazienkowskiej, to jest to Korona - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl w relacji z meczu.

Boniek punktuje Legię Warszawa. "Brakuje jej"

Głos na temat Legii Warszawa zabrał Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wskazał, czego brakuje drużynie ze stolicy, by osiągać lepsze wyniki.

- Legia Warszawa miała przewagę w utrzymywaniu się przy piłce, była drużyną trochę lepszą, natomiast miała problemy z kreowaniem sytuacji stuprocentowych. Działo się to z prostej przyczyny. Legia jest drużyną ułożoną, ale brakuje jej piłkarzy, którzy potrafią zrobić na boisku różnicę - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z "Polsatem Sport".

Przyznał również, że w polskiej ekstraklasie nie można skreślać drużyn ze strefy spadkowej.

- Fakt, że ktoś jest w strefie spadkowej, tak jak Korona Kielce, nie oznacza, że z góry możesz być pewnym zwycięstwa w starciu z nim. Już po 23 minutach Legia Warszawa musiała grać w dziesięciu, a później nie wykorzystała rzutu karnego - dodał Boniek.

Legia Warszawa po 19. kolejkach z 33 punktami zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Lecha Poznań traci już jednak aż osiem punktów.

W następnej kolejce zespół Feio zmierzy się w sobotę, 8 lutego na wyjeździe z Piastem Gliwice. Początek meczu o godz. 20.15. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.