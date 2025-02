Górnik Zabrze dopiął swego. Posiłki z Belgii za 300 tys. euro

Górnik Zabrze znakomicie zakończył rundę jesienną ubiegłego sezonu. Dzięki zdobyciu aż 18 punktów w ostatnich siedmiu kolejkach 2024 roku, zespół Jana Urbana zdołał awansować na szóste miejsce w tabeli ze stratą ledwie pięciu punktów do podium.

W zeszłym sezonie Górnik do końca walczył o europejskie puchary, kończąc sezon na szóstym miejscu. Tym razem zespół z Górnego Śląska chce zaliczyć jeszcze lepszy finisz, dlatego też zimą się wzmacnia. Do drużyny dołączyli już Nigeryjczyk Abbati Abdullahi (Sporting Supreme FC) oraz Norweg Sondre Liseth (FK Haugesund), a teraz wiele wskazuje na to, że Górnik pozyska nowego napastnika.

Górnik Zabrze kupuje napastnika. Posiłki z Belgii za 300 tys. euro

Jak informuje renomowany belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri, nowym piłkarzem Górnika Zabrze ma zostać 23-letni Francuz urodzony w Senegalu Ousmane Sow, który w sobotę ma zagrać po raz ostatni dla swojego obecnego klubu Lierse SK.

Sow po tym spotkaniu ma przylecieć do Polski, aby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Górnikiem obowiązujący do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zabrzanie mają zapłacić za swojego nowego napastnika 300 tys. euro.

Ousmane Sow na drugim poziomie rozgrywkowym w Belgii występuje od roku. Przez ten czas dla Lierse SK rozegrał 31 meczów ligowych, w których strzelił siedem goli. Co ciekawe, Senegalczyk ma na swoim koncie więcej asyst, bo aż jedenaście. Wcześniej występował w niższych ligach belgijskich i francuskich.

Niewykluczone, że to nie będzie ostatni transfer Górnika Zabrze, jako że śląski klub w ostatnich dniach stracił jednego ze swoich liderów - Damiana Rasaka, który zasilił węgierski Ujpest Budapeszt na zasadzie transferu definitywnego. Do hiszpańskiego Levante odszedł Manu Sanchez, a do Jagiellonii Białystok Norbert Wojtuszek.

W pierwszym meczu ligowym w 2025 roku Górnik Zabrze zmierzy się w niedzielę na własnym stadionie z Puszczą Niepołomice (godz. 12:15). W przypadku zwycięstwa zespół Jana Urbana będzie po tej kolejce zajmował minimum piąte miejsce w tabeli.