Stadion eksplodował w 73. minucie. Wszystkie oczy na Grosickiego

Kibice Pogoni Szczecin z niepokojem mogli wypatrywać wznowienia rozgrywek ekstraklasy. Fiasko związane z próbami sprzedaży klubu, wielkie problemy finansowe i niemniejsze kadrowe. To wszystko sprawiało, że w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin gospodarze wcale nie byli ewidentnym faworytem. W składzie brakowało między innymi zawieszonego za kartki Efthymisa Koulourisa. Zimą Szczecin opuścili z kolei Benedikt Zech, Vahan Bichakhchyan i Alexander Gorgon.

Jeden gol zadecydował. Co za akcja

W podstawowym składzie Zagłębia oglądaliśmy dwóch nowych zawodników: stopera Alexandra Abrahamssona i pomocnika Ludviga Fritzsona. Mecz mógł być sentymentalny dla trenera gospodarzy - Roberta Kolendowicza, który w 2007 roku - jako piłkarz Zagłębia - zdobywał mistrzostwo Polski.

Na murawie o żadnych sentymentach nie mogło być jednak mowy. Już w pierwszych minutach Kamil Grosicki zagrał z lewej strony boiska w pole karne, a Patryk Paryzek minimalnie spóźnił się do jego zagrania. To było pierwsze ostrzeżenie dla Zagłębia. Drugie - tuż przed przerwą - oddał Danijel Loncar. Goście pod bramką Valentina Cojocaru praktycznie się nie meldowali. To Pogoń prowadziła grę i to Pogoń mogła mieć minimalnie bardziej optymistyczne nastawienie przed rozpoczęciem drugiej połowy.

Po zmianie stron tempo meczu drastycznie się nie zmieniło. Brakowało składnych akcji i wymiany ciosów. Nadal to Pogoń częściej miała piłkę, ale niewiele z tego wynikało. Po upływie niespełna godziny gry serce szczecińskich kibiców mogło zadrżeć. Wydawało się, że Joao Gamboa doznał kontuzji i będzie musiał opuścić boisko. Abstrahując od poziomu gry Portugalczyka byłoby to kolejne osłabienie i tak już wąskiej szczecińskiej kadry.

Pogoń wciąż najwięcej zagrożenia sprawiał po stałych fragmentach gry. Bliski powodzenia był Leo Borges, a Loncar mógł zaliczyć asystę przy strzale Wahlqvista. Strzał Szweda obronił jednak Hładun. W końcu gospodarze dopięli swego.

W 73. minucie Fredrik Ulvestad posłał kapitalne prostopadłe podanie w kierunku Kamila Grosickiego, a doświadczony skrzydłowy pomknął na bramkę rywali, wpadł w pole karne, położył dwóch rywali i płaskim strzałem pokonał bramkarza. To był trzeci gol Grosickiego w tym sezonie ekstraklasy.

Siedem minut później akcję znowu przeprowadził wyżej wspomniany duet. Tym razem w roli strzelca wystąpił Norweg, a w roli podającego Polak. Mocny strzał Ulvestada odbił jednak Dominik Hładun. Więcej goli kibice nie zobaczyli.

Kolejne spotkanie Pogoń Szczecin rozegra w piątek 7 lutego. Jej rywalem w domowym meczu będzie Górnik Zabrze. Zagłębie Lubin trzy dni później - ponownie w roli gości - zagra z Puszczą Niepołomice.