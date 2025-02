Dogadali się! Legia przedłuża kontrakt z kluczowym piłkarzem

Legia Warszawa nie szaleje zimą na rynku transferowym. Warszawski klub do tej pory pozyskał zaledwie jednego zawodnika - pomocnika Wahana Biczachczjana z Pogoni Szczecin. Choć Legia na razie teoretycznie nie ma dyrektora sportowego, to wciąż sprawami sportowymi zajmuje się u niej przede wszystkim Jacek Zieliński, aktualnie doradca zarządu.

Na duży minus dla "Wojskowych" są obecnie poszukiwania napastnika. Plany pozyskania takich piłkarzy, jak Ioannis Pittas (AIK), Lasse Nordas (Tromsoe) czy Robert Bożenik (Boavista), spaliły na panewce. Legia wciąż szuka, wystawiła na portalu TransferRoom dwa ogłoszenia z tym związane, a Goncalo Feio cierpliwie czeka, choć z pewnością chciałby mieć już nowego piłkarza u siebie, tym bardziej, że klub zdążył już wypożyczyć graczy drugoplanowych jak Jean-Pierre Nsame (Sankt Gallen) czy Migouel Alfarela (Kallithea). Czasu nie ma dużo, bo choć okno transferowe w Polsce zamyka się 24 lutego, to do 6 lutego Legia musi zgłosić nowych piłkarzy do UEFA na rozgrywki Ligi Konferencji.

Paweł Wszołek przedłużył kontrakt z Legią Warszawa do 2027 roku

W międzyczasie jednak klubowi z Warszawy udało się dojść do porozumienia ws. przedłużenia kontraktu jednego z kluczowych piłkarzy. Mowa o Pawle Wszołku, którego dotychczasowa umowa wygasała po sezonie. Jak poinformował Samuel Szczygielski z Meczyki.pl, Legia przedłużyła kontrakt z 32-latkiem do końca czerwca 2027 roku.

Warszawski klub zdołał już opublikować wideo będące zapowiedzią przedłużenia kontraktu z byłym piłkarzem Polonii, Sampdorii i QPR. Ma ono postać sondy ulicznej, na której kibice Legii wypowiadają się pozytywnie na temat dalszej gry Wszołka w klubie z ulicy Łazienkowskiej. Jak zasugerowała na portalu X dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Legii Aleksandra Kalinowska, w umowie Wszołka najprawdopodobniej jest opcja przedłużenia o kolejny rok.

Paweł Wszołek gra w Legii Warszawa od 2019 roku z półroczną przerwą na pobyt w Unionie Berlin. W 190 meczach oficjalnych w warszawskim klubie strzelił 35 goli i zaliczył 47 asyst. W ostatnim czasie u Goncalo Feio jest podstawowym prawym obrońcą Legii - jego statystyki w obecnych rozgrywkach to cztery gole i sześć asyst w 30 spotkaniach.