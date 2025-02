Cel transferowy Legii leci do Anglii. Kwota transferu mówi wszystko

Norweg Lasse Nordas był latem jednym z celów transferowych Rakowa Częstochowa, który jednak nie doszedł do porozumienia z norweskim Tromsoe. Koniec końców, do Częstochowy trafili w zeszłym oknie transferowym Patryk Makuch i rodak Nordasa Jonatan Braut Brunes. Zimą 22-latkiem, który w zeszłym sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił dla Tromsoe 14 goli w 34 meczach oficjalnych, zainteresowała się Legia Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cel transferowy Legii Warszawa leci do Anglii. Kwota transferu robi wrażenie

Jak się jednak okazuje, Nordas do Ekstraklasy w tym oknie transferowym nie trafi. Norweskie media (telewizja TV2 i Nettavisen) poinformowały bowiem, że rosły napastnik jest w drodze do Anglii na testy medyczne. Nowym pracodawcą Lasse Nordasa zostanie bowiem grający w Championship (drugi szczebel rozgrywkowy) Luton Town.

Tu się okazuje, że Nordas był poza zasięgiem finansowym polskich klubów, jako że przedostatni zespół Championship, który jeszcze w zeszłym sezonie grał w Premier League, zapłaci za młodzieżowego reprezentanta Norwegii 40 milionów koron norweskich, czyli blisko cztery miliony euro!

O tym, że Lasse Nordas nie trafi do Legii Warszawa mówił już otwarcie na konferencji prasowej przed meczem z Koroną Kielce trener Goncalo Feio, który nie pozostawił wątpliwości ws. transferowych marzeń kibiców ze stolicy.

- Myślę, że kilku zawodników można już skreślić – Pittas, Nordas i Boženík nie trafią do Legii - stwierdził Feio (cyt. za Legioniści.com), odnosząc się także do Cypryjczyka Ioannisa Pittasa z AIK Solna oraz Słowaka Roberta Bożenika z Boavisty Porto.

Legia wciąż poszukuje nowego napastnika, jako że w kadrze pozostali jej już tylko Marc Gual, Tomas Pekhart i Jordan Majchrzak. Jean-Pierre Nsame z kolei został wypożyczony do szwajcarskiego FC Sankt Gallen, a Migouel Alfarela do greckiej Kallithei.

Legia Warszawa zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy ze stratą dziewięciu punktów do prowadzącego Lecha Poznań. Zespół Goncalo Feio rozpocznie rundę wiosenną w niedzielę, gdy podejmie przy Łazienkowskiej Koronę Kielce.