Ważą się losy Pogoni i nagle Grosicki ogłasza. Poszło w świat

Pogoń Szczecin ma ostatnio sporo problemów. Po groteskowych negocjacjach z Alexem Haditaghim klub nadal nie ma nowego właściciela. W dodatku wyszło na jaw, że jest mocno zadłużony. Mowa o zaległościach rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Z drużyny odchodzą kolejni, drodzy w utrzymaniu zawodnicy. Zimą pożegnali się z nią Wahan Biczachczian, Alexander Gorgon i Bendedikt Zech. Na początku stycznia doszło nawet do protestu zawodników, którzy mieli już dość czekania na zaległe wypłaty. W takiej atmosferze zespół ze Szczecina przystępuje do rundy wiosennej Ekstraklasy. Tymczasem znaczący głos zabrał w mediach społecznościowych Kamil Grosicki.

REKLAMA

Zobacz wideo TYLKO U NAS. Probierz powoła Stolarczyka do kadry? Żelazny: Przypomina mi Fabiańskiego

Dramatyczna sytuacja Pogoni. Grosicki musiał zareagować. "Bądźcie z nami"

Kapitan i największy gwiazdor Pogoni nie tak dawno otwarcie mówił, z czego wynikało zachowanie zawodników, którzy podczas obozu w tureckim Belek odmówili treningu. - Powiem tak: ta butelka była tak dokręcona do maksa, że to musiało się po prostu wydarzyć. Jest mi z tego powodu przykro, że do takiej sytuacji musiało dojść, ale drużyna potrzebowała takiego oczyszczenia. Wierzę, że to zmobilizuje zespół do lepszej gry - przyznał.

Tym razem pomimo wciąż nie najlepszej sytuacji zaapelował do kibiców o szczególne wsparcie. - Po 54 dniach wracamy. Bądźcie z nami, wspierajcie, a my zrobimy wszystko, by jak najczęściej dawać Wam powody do dumy i radości. Odliczamy już godziny do chwili, gdy znów spotkamy się z Wami na stadionie. Zagrajmy w tę grę razem, Portowcy - napisał w piątek na Facebooku.

Pogoń wyjdzie na prostą? Pozytywne sygnały tuż przed pierwszym meczem

W ostatnich dniach nastroje wokół Pogoni i tak się poprawiły. Portal Weszło.com podał, że zainteresowana jej kupnem jest Bichara e Motta Advogados, kancelaria, która ma powiązania z Neymarem i Viniciusem Jr. Z kolei sam klub poinformował w specjalnym oświadczeniu, że "10 lutego powinno dojść do zakończenia procedury przejęcia klubu przez inwestora strategicznego oraz w konsekwencji do wyboru nowego składu organów spółki".

Pogoń Szczecin rundę wiosenną Ekstraklasy rozpocznie w sobotę 1 lutego meczem z Zagłębiem Lubin. Ten mecz odbędzie się o godz. 20:15 w Szczecinie. Po 18 kolejkach zespół Kamila Grosickiego zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Do liderującego Lecha traci ich 14.