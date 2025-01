Niepojęte. Tak gwiazdor Ekstraklasy chce wymusić transfer. "Zagroził"

Spotkanie Lecha Poznań z Widzewem Łódź będzie drugim oficjalnym meczem rundy wiosennej ekstraklasy. Najprawdopodobniej zabraknie w nim jednej z gwiazd 9. drużyny tego sezonu. Mowa o Imadzie Rondiciu. Jak donosi portal Meczyki.pl, Bośniak mocno naciska na transfer do lepszej ligi i podjął stanowcze kroki, by przyspieszyć transakcję. Co na to Widzew?

