To się dzieje. Klub Ekstraklasy zmienia właściciela. Padła kluczowa data

Czy Pogoń Szczecin zyska w końcu nowego właściciela? To pytanie zadaje sobie zapewne większość fanów tego klubu od kilku miesięcy. Farsa z Alexem Haditaghim wyciągnęła na światło dzienne wiele brudów, na czele z ogromnym zadłużeniem klubu, co definitywnie potwierdziło, że z obecnym zarządem szczecinianie dotarli do sufitu i jedyna droga, jaka została, to w dół.

Pogoń potrzebuje ratunku na wczoraj

Niedługo po sprawie z Haditaghim pojawiły się doniesienia o kolejnym zainteresowanym. Potwierdził to zresztą sam klub na specjalnej konferencji prasowej. - Klub prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorem strategicznym. Zostało już podpisane uzgodnienie wszystkich warunków brzegowych transakcji. Zmiana kontroli nad spółką w Pogoni może najwcześniej dokonać się 31 stycznia - informował wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Brzozowski.

W międzyczasie portal Weszło informował, że potencjalnym kupcem jest Bichara e Motta Advogados, kancelaria, która ma powiązania z Neymarem i Viniciusem Jr. Z Pogonią też już kiedyś mieli styczność, bo pomagali przy przejściu jej byłego już trenera Jensa Gustafssona do saudyjskiego Al-Fateh w sierpniu ubiegłego roku.

Pogoń znów zbliży się do Ameryki Południowej? Potencjalni inwestorzy już byli w Szczecinie

Raptem w czwartek 30 stycznia z kolei Weszło poinformowało, że nowi właściciele przebywają aktualnie w Szczecinie i już snują wizję na przyszłość. Sam prezes Jarosław Mroczek miał już nawet opróżnić swój gabinet. Pogoń nie zdąży się wzmocnić już zimą, ale w kolejnych okienkach jak najbardziej. Szczeciński klub ma też stać się miejscem rozwoju dla młodych talentów z Ameryki Południowej.

Że coś się dzieje, finalnie potwierdził w końcu sam klub. Pogoń opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o krótkiej przerwie na kompletowanie dokumentów i porządkowanie spraw formalnych. Podała też prawdopodobną datę finalizacji rozmów.

Pogoń wskazała konkretną datę

- Pogoń Szczecin S.A., w uzgodnieniu z potencjalnym inwestorem strategicznym, informuje, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwartego 31 stycznia 2025 roku ogłoszona została przerwa do dnia 10 lutego 2025 roku. Powodem zarządzenia przerwy są prowadzone obecnie prace, związane z przygotowywaniem obszernej dokumentacji niezbędnej do finalizacji transakcji. 10 lutego powinno dojść do zakończenia procedury przejęcia klubu przez inwestora strategicznego oraz w konsekwencji do wyboru nowego składu organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej - czytamy.

Sam zespół Pogoni Szczecin już jutro, czyli w sobotę 1 lutego, zainauguruje ekstraklasową wiosnę. "Portowcy" zmierzą się o 20:15 na własnym boisku z Zagłębiem Lubin.