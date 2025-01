Klamka zapadła. Jest decyzja PZPN ws. Lechii Gdańsk. Inaczej być nie mogło

Głównym celem Lechii Gdańsk w tym sezonie jest przede wszystkim utrzymanie się w ekstraklasie, do której klub awansował w zeszłym roku. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Przerwę zimową beniaminek spędził na przedostatnim miejscu w tabeli, mając na koncie zaledwie 14 punktów po 18. kolejkach. A to nie koniec problemów!

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta z brązowym medalem mistrzostw Europy w short tracku. Pierwszy raz od 12 lat!

Jest decyzja ws. licencji Lechii. Wszystko jasne!

Pod koniec grudnia zeszłego roku komisja licencyjna zdecydowała, że licencja Lechii Gdańsk na grę w ekstraklasie została zawieszona. Wszystko przez piętrzące się tarapaty finansowe, zaległości wynagrodzeń dla zawodników, pracowników itd. Jeszcze kilka dni temu przyszłość gdańskiej drużyny stała pod znakiem zapytania. Obawiano się nawet, że pierwszy mecz rundy wiosennej z Motorem Lublin na wyjeździe może nie dojść do skutku.

Tymczasem w czwartek 30 stycznia PZPN poinformował o decyzji ws. przywrócenia licencji dla beniaminka ekstraklasy. "Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN po analizie wniosku wraz z załącznikami postanowiła: odwiesić klubowi licencję na rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2024/2025 z zastrzeżeniem ponownego zawieszenia tej licencji bez konieczności podejmowania odrębnej decyzji, w przypadku niedochowania terminów płatności wskazanych w ugodzie wynikającej z działalności transferowej" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Mimo to komisja licencyjna utrzymała zakaz transferowy nałożony na Lechię Gdańsk. "Zdaniem Komisji klub nie wykazał poprawy sytuacji finansowej, pozwalającej na zaciąganie dodatkowych zobowiązań finansowych. Komisja jednocześnie nie wyklucza zmiany decyzji w przedmiotowym zakresie, jednakże klub zobowiązany będzie do przedstawienia potwierdzenia płatności pierwszej raty zobowiązania wynikającej z zawartego porozumienia transferowego oraz do przedstawienia wiarygodnej prognozy finansowej, opartej na innych wpływach niż pożyczki właścicielskie" - wytłumaczono.

Zobacz też: Flick już zdecydował? Gikiewicz nie ma złudzeń. "Szczęsny będzie nr 2

Oprócz tego organ PZPN zadecydował, że Lechia Gdańsk "w dalszym ciągu podlega rozszerzonemu nadzorowi finansowemu i zobowiązany jest do terminowego regulowania swoich zobowiązań". Wyjazdowe spotkanie z Motorem Lublin 19. kolejce ekstraklasy odbędzie się w sobotę 1 lutego o godz. 14:45.