Kibice Legii przekroczyli granicę. Mieszkańcy Warszawy są wściekli

Kibice Legii Warszawa zajęli pierwsze miejsce na koniec 2024 roku w rankingu francuskiego portalu sofoot.com na 50 najlepszych grup kibiców na świecie. "Zgromadzeni na słynnej Żylecie ultrasi Legii Warszawa osiągnęli rangę absolutnego odnośnika w sztuce tifo. Dzięki bardzo udanym estetycznie pracom, a przede wszystkim przekazowi, jaki niosą" - zachwycali się Francuzi.

Burza po tym, co zrobili kibice Legii Warszawa. Radna Warszawy i konserwator zabytków reagują

Działalność fanów Legii budzi skrajne emocje - od zachwytu po gigantyczne kontrowersje i oburzenie. Niestety, tym razem chodzi o te gorsze emocje. Wszystko za sprawą zdewastowania zabytkowego muru. Chodzi o wyremontowany pod koniec grudnia ubiegłego roku XVII-wieczny mur oporowy pałacu Kazanowskich na Mariensztacie.

"Witamy w stolicy", "Legijne Powiśle", graffiti w kształcie krzyża celtyckiego, czy symbolizujące powieszenie Polonii Warszawa - takie napisy i obrazki można znaleźć na murze. Oburzyło to radną Warszawy z Nowej Lewicy Agatę Diduszko-Zyglewską.

"Miasto Warszawa przez kilka ostatnich miesięcy remontowało zabytkowy mur na Mariensztacie. Kibole Legii zniszczyli go dziś w nocy. Legio Warszawa, Miasto wspiera was od lat, czy wyłożycie środki na naprawę zabytku po zabawie waszych fanów?" - pytała we wpisie na portalu X.

Zdjęcie z napisem "Witamy w stolicy" pojawiło się na facebookowym profilu "Polish Hooligans". Lektura komentarzy nie pozostawia wątpliwości ws. tego, co o całej sytuacji myślą postronni, i nie tylko, obserwatorzy.

"Jak kibicuję Legii, tak mi wstyd za debili, którzy to zrobili", "Oto szacunek 'kibiców' do ich podobno ukochanego miasta...", "Z jednej strony graff ładny a z drugiej nie powinni tego robić na zabytkach!!!", "Pewnych miejsc po prostu się nie rusza. To oznaka szacunku dla kultury i swojego miasta", "Żadnego szacunku dla własnej historii. Dojechać sprawców kosztami" - czytamy pod wpisem.

W tej sprawie zainterweniował już stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. W rozmowie z WP potwierdził, że złożył zawiadomienie na policję, a Zarząd Terenów Publicznych wycenił koszt usunięcia napisu.

- ZTP czeka z czyszczeniem na oględziny przez policję. Spotkaliśmy się także z przedstawicielami klubu Legia, którzy są oburzeni tym działaniem i chcą nas wspierać w walce z takimi bazgrołami kibiców na zabytkach - powiedział.