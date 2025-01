Uczestnik mundialu w Ekstraklasie. Przyszedł z klubu Serie A

Po niezłej rundzie jesiennej w Jagiellonii Białystok jest stosunkowo spokojnie. Drużyna Adriana Siemieńca przygotowuje się do wiosny, w trakcie której będzie rywalizowała na trzech frontach - w PKO Ekstraklasie, Pucharze Polski i Lidze Konferencji. Z ważniejszych zawodników, "Żółto-Czerwonym" ubył jedynie Portugalczyk Nene, który został sprzedany do chińskiego Yunnan Yukun. Złą informacją dla Jagi jest również kontuzja kolana Adriana Diegueza, który ma pauzować przez około trzy miesiące.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki żartuje z Roberta Lewandowskiego: No trudno Robert, trudno

Najważniejszym zimowym ruchem białostockiego klubu jest z pewnością zatrzymanie dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego, który podpisał nowy kontrakt do końca czerwca 2027 roku. Masłowski szybko wziął się do pracy i już zakontraktował trzy z czterech planowanych wzmocnień mistrza Polski. Kilka tygodni temu kontrakt z Jagiellonią podpisał Amerykanin Leon Flach z Philadelphia Union, który ma wypełnić lukę w środku pola po Nene.

Oficjalnie: Jagiellonia Białystok ma dwóch nowych piłkarzy. Jeden zastąpi kontuzjowaną gwiazdę

We wtorek i środę Jagiellonia Białystok ogłosiła z kolei dwóch kolejnych nowych piłkarzy. Pierwszym z nich jest Norbert Wojtuszek, 23-letni uniwersalny pomocnik Górnika Zabrze. Według informacji Przeglądu Sportowego Onet, Jagiellonia zapłaciła za niego około 300 tys. złotych. Cena to niewygórowana, ale jest efektem wygasającego kontraktu Wojtuszka z Górnikiem, który obowiązywał tylko do czerwca bieżącego roku.

Wojtuszek w ostatnim czasie spisywał się dobrze w Górniku Zabrze jako prawy obrońca, może grać również jako środkowy pomocnik oraz skrzydłowy. A uniwersalność ma być jego atutem również w Jagiellonii, gdzie będzie alternatywą zarówno na prawej obronie dla Michala Sacka i Petera Kovacika, jak i dla środkowych pomocników "Żółto-Czerwonych". 23-latek podpisał z Jagiellonią kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Drugim nowym piłkarzem Jagi jest 25-letni Kameruńczyk Enzo Ebosse, środkowy obrońca włoskiego Udinese, który został przez mistrza Polski wypożyczony do końca sezonu. To właśnie Ebosse ma pełnić rolę zastępcy kontuzjowanego Adriana Diegueza, jako że pod względem profilu jest bardzo podobny do Hiszpana.

Ebosse to piłkarz, który ma na swoim koncie trzy występy w kadrze Kamerunu, w tym ten przeciwko Brazylii na ostatnich mistrzostwach świata w Katarze. Jako wychowanek Lens rozegrał 33 mecze w Ligue 1 w barwach Angers oraz 23 w Serie A w Udinese. Jego największym problemem są kontuzje - Kameruńczyk aż trzykrotnie zrywał więzadło krzyżowe w kolanie. Dlatego też jego rola w Udine zmalała - w tym sezonie w zespole Kosty Runjaicia zagrał tylko dwukrotnie w lidze oraz raz w Pucharze Włoch.

Jagiellonia Białystok stara się jeszcze o jeden zimowy transfer. Mistrz Polski planuje pozyskać prawego skrzydłowego, który wzmocni rywalizację na skrzydłach białostockiego zespołu, gdzie obecnie występują Kristoffer Hansen, Darko Czurlinow oraz Miki Villar. "Żółto-Czerwoni" muszą zgłosić kadrę na Ligę Konferencji do 6 lutego, ale mogą do obecnie zgłoszonej listy dopisać jedynie trzy nowe nazwiska. Jeśli transfer skrzydłowego dojdzie do skutku, to najprawdopodobniej poza zgłoszeniami pozostanie Norbert Wojtuszek, który będzie musiał się skupić na rozgrywkach krajowych.

Zespół Adriana Siemieńca rywalizację ligową wznowi w najbliższą niedzielę, gdy na własnym stadionie podejmie Radomiaka Radom (godz. 14:45). W następny piątek "Żółto-Czerwoni" udadzą się do Mielca na starcie z tamtejszą Stalą, a następnie 13 lutego czeka ich pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji z TSC Backa Topola w Serbii.