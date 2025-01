38 miesięcy i koniec. Tak wygląda polska perełka za 363 mln zł

GKS Katowice ma powody do świętowania. W poprzednim sezonie zespół rzutem na taśmę zajął drugie miejsce w I lidze i po 19 latach awansował do Ekstraklasy. W rundzie jesiennej poradził sobie zresztą całkiem nieźle. Jak na razie zajmuje solidne 10. miejsce. Teraz czeka na pierwszy mecz w drugiej części sezonu. 31 stycznia zmierzy się ze Stalą Mielec. Jak na razie doczekał się za to... nowego stadionu.

Świetne wieści dla kibiców GKS-u Katowice. Oficjalnie ogłosili. "Mamy to!"

Obiekt zlokalizowany na Załęskiej Hałdzie tuż obok autostrady A4 powstawał od września 2021 r., kiedy to nastąpiło pierwsze symboliczne wbicie łopaty. We wtorek portal wKatowicach.eu przekazał długo wyczekiwaną wiadomość. - Mamy to! Po 38 miesiącach prac budowlanych nowy Stadion Miejski jest już w trakcie odbiorów! W budowę stadionu było zaangażowanych łącznie ponad 2,5 tysiąca osób. Kto już nie może się doczekać oficjalnego otwarcia? - czytamy w poście na Facebooku.

Dołączono także nagranie zrealizowane przez wykonawcę prac - grupę NDI, na którym widać efekty budowy. Stadion pomieści ok. 15 tys. kibiców. Wraz z nim oddana będzie również hala sportowa na niespełna 3 tys. miejsc, gdzie swoje mecze będą rozgrywali siatkarze. - W obiekcie został zamontowany system BMS (ang. Building Management System) z możliwością sterowania wszystkimi instalacjami obiektowymi. Zamontowano również energooszczędne oświetlenie LED, dwa telebimy full HD dużej rozdzielczości, o dużej przekątnej - opowiedział Arkadiusz Tuszkowski, dyrektor projektu.

Kiedy GKS Katowice przeniesie się na nowy stadion? Padła konkretna data

Pierwotnie koszt budowy obiektu miał wynieść 230 mln zł. Później mówiło się 290 mln. Teraz ESKA.pl podała, że kwota ta wyniosła 363 mln zł, a całkowity koszt zespołu obiektów sportowych wraz z infrastrukturą drogową to ponad 478 mln zł. A kiedy zostanie on oddany do użytku?

Jeszcze nie tak dawno planowano, by piłkarze GKS-u rozegrali na nim wszystkie mecze rundy wiosennej. Tak się jednak nie stanie. Już wiadomo, że pierwsze mecze domowe ze Stalą Mielec (31 stycznia), Piastem Gliwice (15 lutego) i Zagłębiem Lubin (8 marca) odbędą się tzw. Blaszoku przy ul. Bukowej. Jak poinformowała ESKA.pl, oficjalne otwarcie nowego stadionu połączone z inauguracyjnym meczem ma nastąpić 29 marca 2025 roku przy okazji meczu z Górnikiem Zabrze.