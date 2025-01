Zwrot ws. nowego napastnika Legii! Rozbiją bank dla młodzieżowego reprezentanta kraju

Po pierwszej rundzie ekstraklasy Legia z 32 punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do pierwszego Lecha Poznań traci tylko sześć oczek. Wiosną warszawska drużyna zagra w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Podczas przerwy zimowej Goncalo Feio naciskał władze klubu, aby te dokonały niezbędnych wzmocnień. Szczególnie na pozycji napastnika.

Jednak nie Pittas? To może być nowy napastnik Legii

Obecnie kadra "dziewiątek" Legii Warszawa świeci pustkami. Migouela Alfarelę wysłano na wypożyczenie do greckiej Kallithe, natomiast wypożyczonego z Como Jeana-Pierre’a Nsame postanowiono... oddać do szwajcarskiego Sankt Gallen. Zarówno Francuz, jak i Nigeryjczyk okazali się kompletnymi niewypałami. Z tego powodu w ostatnim czasie Legia przeglądała rynek napastników. Na liście życzeń Jacka Zielińskiego pojawili się nawet Karol Świderski, który ostatecznie trafił do Panathinaikosu Ateny.

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że warszawiacy lada moment sfinalizują transfer piłkarza AIK-u Sztokholm Iannisa Pittasa. "Negocjacje są na tyle zaawansowane, że nie przewiduje się, aby napastnik pojechał na obóz przygotowawczy do Marbelli, dokąd we wtorkowe popołudnie pojedzie reszta drużyny. Według informacji "Sportbladet" trwają ostateczne negocjacje z Legią Warszawa, CSKA Sofia i Ulsan Huyndai, które chcą kupić napastnika" - przekazywały media.

Tymczasem najnowsze informacje ws. ściągnięcia napastnika do Legii w środowy poranek przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Okazuje się, że transfer Pittasa nie był aż tak pewny, jak podawały niektóre media. Ponoć 28-letni Cypryjczyk dogadał się już z Bułgarami. W całej sprawie nie zapadły jeszcze oficjalne decyzje.

W świetle tych wydarzeń Legia nie ma zamiaru czekać na decyzję piłkarza i jego otoczenia. Jak podaje wspomniane źródło, na ten moment bardziej realną opcją ma być podpisanie umowy z Lasse Nordasem. To 22-letni napastnik norweskiego Tromso IF. W zakończonym w grudniu sezonie strzelił łącznie 12 goli w 30 meczach. Oprócz tego pomógł norweskiej młodzieżówce w wywalczeniu awansu na Euro U-21. Nordas ma aż 194 centymetry wzrostu. To zupełnie inny profil napastnika niż Ioannis Pittas. 10 lutego Norweg skończy dopiero 23 lata, przez co nadal postrzegany jest jako perspektywiczny zawodnik.

Kwota potencjalnego transferu miałaby wynieść około 1,7 miliona euro, czyli tyle, ile Legia chciała zapłacić za Pittasa. "Nasze norweskie źródła mówią, że Legia już rozmawia w sprawie sprowadzenia 22-latka" - czytamy na portalu Meczyki.pl. Jedno jest pewne - do ekipy Goncalo Feio z pewnością dołączy nowa "dziewiątka". Pozostaje pytanie, na kogo zdecydują się władze klubu. Kluczowe decyzje zapadną w najbliższych dniach. W niedzielę 2 lutego Legia rozpocznie rundę wiosenną ekstraklasy od domowego spotkania z Koroną Kielce. Co ciekawe, Nordasem w przeszłości interesował się także Raków Częstochowa.