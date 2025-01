Media: Nagły zwrot ws. dyrektora sportowego Legii. Już jedzie do Warszawy

Legia Warszawa wciąż walczy na trzech frontach w tym sezonie. W trakcie zimowej przerwy działacze skupiali się głównie na transferach. Do drużyny dołączył już Wahana Biczachczjana, ale na tym władze klubu zatrzymywać się nie zamierzają. Palącym tematem są również poszukiwania nowego dyrektora sportowego. Pod koniec 2024 roku ogłoszono, że Jacek Zieliński nie będzie już dłużej piastował tego stanowiska. Od teraz będzie doradcą zarządu ds. sportowych. Dlatego też kibiców, jak i media żywo interesuje: kto przejmie jego poprzednią posadę?

REKLAMA

Zobacz wideo

Legia Warszawa znalazła nowego dyrektora sportowego? Media: To były piłkarz ekstraklasy. Już jedzie do Polski

Media spekulowały, że najprawdopodobniej będzie to obcokrajowiec. Podano nawet kilka potencjalnych nazwisk, w tym Cristiano Giarettę z cypryjskiego Pafos. "Z kilku źródeł usłyszeliśmy, że wpadł w oko działaczom Legii, jedno ze źródeł przekonuje nawet, że doszło do kontaktu, zastrzegając jednak, że to się (raczej) nie wydarzy" - pisał Goal.pl.

W ostatnich godzinach na zagranicznych, jak i polskich portalach królowało inne nazwisko. I wydaje się, że to właśnie ta osoba jest najbliżej współpracy z Legią. Mowa o Jirim Bileku, byłym czeskim piłkarzu. Grał m.in. dla Sparty Praga, Slovanu Liberec czy dla Zagłębia Lubin. Kilka lat temu odwiesił buty na kołek, ale z futbolu nie zrezygnował.

Obecnie piastuje funkcję dyrektora sportowego w Slavii Praga. Na tym stanowisku pozostaje od 2020 roku. W tym czasie dokonał kilku znaczących transferów, a drużyna odniosła też sporo sukcesów, jak m.in. wywalczenie mistrzostwa Czech. I obecnie również jest na dobrej drodze, by zgarnąć tytuł, choć wydaje się, że nie stanie się to już za kadencji Bileka.

Dlaczego? Jak donosi portal Meczyki.pl, były piłkarz może zostać dyrektorem sportowym Legii. Ba, we wtorkowe południe udał się w podróż do stolicy Polski "by podjąć rozmowy ze stołecznymi". Jak zauważyli dziennikarze, drugim powodem jego przylotu do kraju nad Wisłą mogłaby być potencjalna rozmowa z Rakowem Częstochowa, bo zdaniem czeskich mediów, ten ekstraklasowy klub również jest zainteresowany współpracą z 41-latkiem. Tylko że zgodnie z informacjami portalu Meczyki.pl, ta opcja odpada. "'Medaliki' nie prowadzą z Bilkiem rozmów" - czytamy.

Kluczowe miesiące przed Legią. Na horyzoncie trzy trofea

O tym, czy Czech zostanie nowym dyrektorem sportowym Legii, przekonamy się w najbliższych dniach. Już wkrótce legioniści wrócą na murawę. W niedzielę rozegrają pierwszy mecz rundy wiosennej, a rywalem będzie Korona Kielce. Starcie zaplanowano na godzinę 17:30. Warszawianie występują też w Lidze Konferencji Europy, gdzie bezpośrednio awansowali do 1/8 finału. Po drodze pokonali m.in. Real Betis (1:0). Wciąż są również w walce o Puchar Polski. Przed nimi ćwierćfinał z Jagiellonią Białystok.