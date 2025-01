Legia w końcu znalazła napastnika? Strzela gola częściej niż w co drugim meczu

Legia Warszawa wciąż szuka napastnika, który mógłby wzmocnić zespół w zimowym oknie transferowym. Ci obecni w kadrze nie spełniają pokładanych oczekiwań, a Migouela Alfarelę wysłano nawet na wypożyczenie do greckiej Kallithei. Stołeczny zespół interesował się nawet Karolem Świderskim czy reprezentantem Słowacji - Robertem Bozenikiem. Obaj okazali się jednak za drodzy, a ten pierwszy trafił ostatecznie do Panathinaikosu Ateny. Teraz na liście potencjalnych kandydatów pojawiło się kolejne nazwisko.

REKLAMA

Zobacz wideo

Legia Warszawa w grze o reprezentanta kraju. Nie jest jedyna. Już podali cenę

A wszystko za sprawą szwedzkiego dziennika "Sportbladet". Wedle jego informacji Legia znajduje się wśród chętnych na piłkarza AIK-u Sztokholm Iannisa Pittasa. - Negocjacje są na tyle zaawansowane, że nie przewiduje się, aby napastnik pojechał na obóz przygotowawczy do Marbelli, dokąd we wtorkowe popołudnie pojedzie reszta drużyny. Według informacji "Sportbladet" trwają ostateczne negocjacje z Legią Warszawa, CSKA Sofia i Ulsan Huyndai, które chcą kupić napastnika - możemy przeczytać.

Pittas to doświadczony, 47-krotny reprezentant Cypru, który w narodowych barwach zdobył osiem bramek. Do AIK-u Sztokholm trafił w lipcu 2023 r. za 900 tys. euro z Apollonu Limassol. Przez ten czas rozegrał w szwedzkiej drużynie 49 meczów, w których strzelił 26 goli. Oznacza to, że do siatki trafiał częściej niż w co drugim meczu. W poprzednim sezonie (w Szwecji obowiązuje system wiosna-jesień) zdobył 17 bramek w 36 spotkaniach. Był też czwartym najlepszym strzelcem Allsvenskan.

Legii o pozyskanie Pittasa nie będzie jednak łatwo. Poza tym, że rywalizuje o niego z dwoma innymi klubami z Bułgarii i Korei Południowej, musi spełnić oczekiwania finansowe Szwedów. A te są niemałe. Według "Sportbladet" AIK domaga się co najmniej 20 mln koron szwedzkich, czyli ok. 1,75 mln euro.

Na razie Legia Warszawa w zimowym oknie transferowym zakontraktowała jedynie Wahana Biczachcziana z Pogoni Szczecin i wykupiła na stałe Ryoyę Morishitę. Rundę wiosenną rozpocznie 2 lutego meczem z Koroną Kielce (godz. 17:30).