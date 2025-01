Lukas Podolski padł ofiarą żartu. Wideo robi furorę. Miliony wyświetleń

Górnik Zabrze, podobnie jak większość klubów Ekstraklasy, do rundy wiosennej przygotowywał się w Turcji. Zespół Jana Urbana w meczach kontrolnych pokonał 5:2 serbskie FK IMT Belgrad, uległ 1:2 węgierskiemu Paksi FC oraz na koniec zremisował 1:1 z ukraińskim Weres Równe. Lukas Podolski strzelił w sparingach jednego gola (z IMT Belgrad), a samą wizytę w Turcji wykorzystał w jeszcze jeden sposób.

Lukas Podolski ofiarą żartu. Wideo robi furorę

Były mistrz świata postanowił odwiedzić... fryzjera. Ten natomiast nie przepuścił okazji, by zażartować sobie ze słynnego piłkarza. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać jak ów fryzjer nakłada na Niemca pelerynę chroniącą klienta przed zasypaniem włosami. Nie była to jednak zwykła peleryna, bo na wierzchu naszyty miała wzór koszulki Fenerbahce Stambuł.

Raz w Galatasaray, zawsze w Galatasaray

Gdy tylko Podolski to zobaczył, szybko zrzucił ją z siebie i lekko ochrzanił fryzjera, który tylko się roześmiał. Dlaczego piłkarz Górnika tak zareagował? Otóż Podolski to były piłkarz Galatasaray Stambuł, czyli największego rywala Fenerbahce. Spędził tam dwa lata (2015-2017) i spisywał się bardzo dobrze, bo rozegrał 74 mecze, w których strzelił 34 gole i zanotował 18 asyst. Niemiec postanowił dochować wierności dawnym barwom, więc nie chciał być widziany z czymkolwiek związanym z obecnym klubem Sebastiana Szymańskiego.

Można jednak zakładać, że fryzjer wyszedł z tego cało, bo Podolski sam opublikował filmik z żartem na swoim Instagramie. Wideo zyskało sporą popularność w sieci. Na portalu X publikowało je wiele kont, ale na jednym z nich osiągnęło ponad 2 miliony wyświetleń. Górnik powrócił już do Zabrza, a już w niedzielę 2 lutego o 12:15 zainaugurują ekstraklasowe zmagania w 2025 roku domowym meczem z Puszczą Niepołomice.