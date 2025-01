Lech Poznań totalnie rozbity. Wstydliwy wynik meczu

Lech Poznań zakończył rundę jesienną na pozycji lidera. Ostatnie mecze nie były jednak dla niego udane. Stracił punkty zarówno z Piastem Gliwice (0:0), jak i Górnikiem Zabrze (1:2). Władze klubu wiedzą, że jeśli drużyna chce zdobyć mistrzostwo Polski, to na kolejne wpadki pozwolić sobie nie może. Dlatego też działacze dokonali trzy transferów i przeprowadzili dość intensywny okres przygotowawczy. Rozegrano cztery sparingi, ale te nie do końca przebiegły po myśli Nielsa Frederiksena. A ostatni z nich to była absolutna katastrofa!

Lech Poznań na kolanach. Bolesna porażka z siódmą drużyną ligi duńskiej

W trakcie styczniowych meczów towarzyskich Lech poniósł porażkę z Dinamem Zagrzeb (1:3), bezbramkowo zremisował z Botewem Płowdiw, a także wygrał z Cukaricki Belgrad (3:1). I wydawało się, że w ostatnim sparingu lider ekstraklasy odniesie kolejne zwycięstwo. Mierzył się z siódmą drużyną duńskiej ligi FC Nordsjaelland.

Lech przystąpił do tego meczu nieco osłabiony. Zabrakło największej gwiazdy, a więc Mikaela Ishaka. Na placu gry nie pojawili się też Antonio Milić, Patrik Walemark czy Filip Dagerstal. Wystąpiły za to nowe nabytki, w tym Gisli Thordarson. Rywale wystawili za to dość mocny skład. Jak się okazało, za mocny na poznaniaków.

Mecz odbył się w dość nietypowym wymiarze czasowym, bo rozegrano trzy połowy, po 45 minut każda. Już po pierwszej partii duńska ekipa prowadziła aż 4:0. Dopiero w 90. minucie honorową bramkę na 5:1 zdobył Kornel Lisman. Ale takim wynikiem mecz się nie zakończył.

W trzeciej odsłonie sparingu przeciwnicy dołożyli kolejne dwie bramki. Tak więc FC Nordsjaelland rozgromił Lecha aż 7:1 i to na terenie ekstraklasowej drużyny, a konkretnie na pełnowymiarowym boisku treningowym, które zlokalizowane jest za pierwszą trybuną poznańskiego stadionu.

Taki wynik to spore zaskoczenie. Lechici nie będą mieli jednak dużo czasu na rozpamiętywanie, bo już w piątek 31 stycznia wrócą do rywalizacji w lidze. Ich rywalem będzie Widzew Łódź. Spotkanie zaplanowano na 20:30. Obecnie przewaga poznaniaków nad drugim w tabeli Rakowem Częstochowa wynosi zaledwie dwa punkty.

Lech aktywny na rynku transferowym. Trzy wzmocnienia, a to nie musi być koniec

Pomóc w utrzymaniu pozycji lidera na wiosnę będą miały nowe nabytki Lecha. W zimowym okienku władze klubu dokonały trzech transferów. To Gisli Thordarson, Rasmus Carstensen i Bartłomiej Barański, choć ostatni z nich dołączy do drużyny dopiero po sezonie. Działacze rozglądają się jeszcze za lewym obrońcą, który mógłby rywalizować z Michałem Gurgulem, a także wypełnić lukę po Eliasie Anderssonie. Na liście życzeń rzekomo znalazł się też napastnik.