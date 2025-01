Jest oficjalny komunikat ws. jednego z najdroższych niewypałów transferowych Legii

32 - tyle punktów Legia Warszawa zgromadziła w pierwszej rundzie ekstraklasy. Dzięki temu stołeczny klub zimuje na czwartym miejscu w tabeli, tracąc do pierwszego Lecha Poznań sześć oczek. Tym samym nadal liczy się w walce o mistrzostwo. Jeszcze lepiej drużyna Goncalo Feio spisała się w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy.

Niewypał transferowy odchodzi z Legii. Jest potwierdzenie

Choć przegrała dwa ostatnie mecze ze szwajcarskim Lugano (1:2) i przeciwko Djurgarden (1:3), to ostatecznie zajęła siódme miejsce w tabeli, dzięki czemu wiosną zagra w 1/8 finału europejskich pucharów. Obecnie zespół Legii przygotowuje się do wznowienia rozgrywek. Styczeń to również czas wzmożonej pracy dla menedżerów, skautów i całego działu transferów. W środowy poranek warszawski klub za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał ważne informacje ws. kadry na rundę wiosenną.

W komunikacie czytamy, że z zespołem przynajmniej do końca tego sezonu pożegna się Migouel Alfarela. Pod koniec lipca zeszłego roku napastnik został wykupiony z francuskiej SC Bastii za aż milion euro. To piąty najdroższy transfer w historii klubu. Jesienią rozegrał w barwach Legii łącznie 22 spotkania, w których strzelił jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Biorąc pod uwagę oczekiwania i kwotę transferu, nie jest to najlepszy rezultat.

W związku z tym Legia Warszawa zdecydowała się wypożyczyć 27-letniego Francuza do występującego w greckiej Superlidze GS Kallithea. Tam Alfarela ma odbudować formę, a następnie wrócić do Polski latem. "Dzięki opcji wypożyczenia klub zakłada, że zawodnik będzie regularnie występował i po powrocie do Warszawy ponownie dołączy do zespołu" - napisano.

Podczas obecnego okienka stołeczny klub pozbywa się wielu zawodników, jednak nie oznacza to, że nie dokonuje wzmocnień. Ostatnio do Legii dołączył Wahan Biczachczian z Pogoni Szczecin. Oprócz tego skauci Dariusza Mioduskiego monitorują rynek, interesując się innymi piłkarzami z ekstraklasy.