Oto kandydat na dyrektora sportowego Legii. Bardzo bogate CV

Legia Warszawa pod koniec zeszłego roku ogłosiła, że Jacek Zieliński nie będzie dłużej dyrektorem sportowym (został doradcą zarządu ds. sportowych). Poszukiwania jego następcy trwają, spekulowało się, że zostanie nim zagraniczny kandydat. I ta opcja wydaje się potwierdzać.

Legia Warszawa szuka dyrektora sportowego. Kandydat z bogatą przeszłością

Podczas zimowego okna za wzmocnienia odpowiadają Zieliński oraz Radosław Mozyrko, szef skautingu Legii. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż jako osoby pracujące nad transferami od dłuższego czasu mają lepsze rozeznanie w sytuacji niż osoba przychodząca z zewnątrz. Nowy dyrektor sportowy ma zostać ogłoszony w lutym, o czym poinformował portal Goal.pl. Wskazał on także kandydata na to stanowisko.

Chodzi o Cristiano Giarettę, obecnie zatrudnionego w cypryjskim Pafos. Włoch pracuje tam od grudnia 2023 r., wcześniej był zatrudniony m.in. w Watfordzie (2020-2023) czy Udinese (2013-2016). Za jego kadencji kluby te występowały odpowiednio w Premier League i Serie A (Watford balansował między pierwszą a drugą ligą).

Cristiano Giaretta kandydatem na dyrektora sportowego Legii Warszawa? "Doszło do kontaktu"

"Z kilku źródeł usłyszeliśmy, że Giaretta wpadł w oko działaczom Legii, jedno ze źródeł przekonuje nawet, że doszło do kontaktu, zastrzegając jednak, że to się (raczej) nie wydarzy, - czytamy w artykule. Z czego wynika ten pesymizm?

Otóż w liderze ligi cypryjskiej 56-latek pracuje w dość komfortowych warunkach. Jakiś czas temu klub przejął bowiem rosyjski miliarder z cypryjskim obywatelstwem, przez co Pafos jest w stanie zaproponować bardzo konkurencyjne zarobki (najwyższe na Cyprze). Mimo to w kadrze zespołu nie ma znanych nazwisk.

Trudno uznać Giarettę za murowanego faworyta do objęcia posady w Legii, aczkolwiek może jeszcze nastąpić zaskakujący zwrot. Jednocześnie z poszukiwaniami dyrektora sportowego trwają przygotowania stołecznego zespołu (który ostatnio wzmocnił Wahan Biczachczjan) do drugiej części sezonu. Po powrocie ze zgrupowania z hiszpańskiej Olivy od początku tego tygodnia warszawianie trenują na swoich obiektach w Książenicach. Tam szlifują formę przed rywalizacją w ekstraklasie (aktualnie czwarte miejsce), Pucharze Polski (ćwierćfinał) i Lidze Konferencji (1/8 finału).