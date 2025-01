Szybko poszło! Kuriozalny transfer w Ekstraklasie. Nie zagrał nawet minuty

Radomiak Radom w tym sezonie walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Klub z Mazowsza plasuje się na 12 miejscu i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, co sprawia, że widmo spadku do 1. ligi zagląda im w oczy bardzo głęboko.

Ruchy transferowe Radomiaka Radom

W związku z tym klub ruszył na rynek transferowy, by wzmocnić się przed startem rundy rewanżowej. Niedawno klub poinformował o transferze Marco Burcha z Legii Warszawa. To było piąte wzmocnienie Zielonych w zimowym okienku transferowym. Parę dni później Radomiak oficjalnie ogłosił transfer brazylijskiego napastnika Jonathana Juniora.

Z klubem pożegnało się też paru zawodników. Najlepszy strzelec zespołu - Leonardo Rocha odszedł do Rakowa Częstochowa, Peglow trafił do DC United, Luizao zamienił Polskę na brazylijskie Atletico-Go, a Raphael Rossi przeniósł się do Mafry.

Radomiak stracił środkowego obrońcę. Nie zagrał nawet minuty

Teraz nowe informacje nt. kolejnego odejścia z klubu przekazał Sebastian Staszewski z Przeglądu Sportowego. "Shaocong Wu zakończył swoją krótką przygodę z Radomiakiem Radom! Basaksehir zakończył jego wypożyczenie, a piłkarz wrócił do Chin, gdzie trenuje z klubem Beijing Guoan. To oznacza, że Radomiak zapewne będzie poszukiwał kolejnego środkowego obrońcy" - czytamy.

Chińczyk trafił do Radomiaka Radom we wrześniu 2024 roku z Basaksehiru i od tej pory ani razu nie pojawił się na murawie. Wygląda na to, że turecki klub stracił cierpliwość i poszukał innej opcji na łapanie kolejnych minut dla swojego zawodnika. Shaocong Wu skończy w tym roku 25 lat. Lewonożny defensor mierzy 192 cm wzrostu. Serwis Transfermarkt wycenia go na 300 tys. euro. Swoją karierę zaczynał w Bejing FA.

Wcześniej do zespołu z Mazowsza dołączyli Rafael Barbosa z Farense, Steve Kingue z Hegelmann, Paulius Golubickas z Żalgirisu i Perotti z Chapecoense.