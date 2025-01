Trwa rozbiór Pogoni Szczecin. Kolejny piłkarz odchodzi

Benedikt Zech i Wahan Biczachczjan to zawodnicy, którzy opuścili Pogoń Szczecin w zimowym okienku transferowym. Pierwszy został zawodnikiem austriackiego SCR Altach, drugi podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Sporo jednak wskazuje na to, że to nie koniec osłabień drużyny Roberta Kolendowicza.

Kilka dni temu portal meczyki.pl informował, że FC Seoul zainteresował się Efthymisem Koulourisem. We wtorek Mateusz Janiak z "Przeglądu Sportowego" dodał, że kolejnym zawodnikiem, który może odejść z Pogoni jest Alexander Gorgon.

Na razie nie wiadomo, gdzie miałby trafić 36-letni pomocnik, którego kontrakt z Pogonią kończy się w czerwcu tego roku. Byłoby to jednak znaczące osłabienie, bo Gorgon rozegrał w tym sezonie 21 meczów, w których strzelił pięć goli i miał trzy asysty. Austriak spędził na boisku ponad tysiąc minut.

Kolejny zawodnik odejdzie z Pogoni Szczecin?

Gorgon trafił do Pogoni latem 2020 r. Od tamtej pory Austriak zagrał w klubie 109 meczów, strzelił 22 gole i miał 10 asyst. W sezonach 2020/21 i 2021/22 zajmował trzecie miejsce w ekstraklasie. W poprzednich rozgrywkach zagrał też w finale Pucharu Polski, w którym Pogoń przegrała z Wisłą Kraków.

Po 18. kolejkach Pogoń zajmuje 8. miejsce w tabeli ekstraklasy. Drużyna Kolendowicza traci 11 punktów do Lecha Poznań, dziewięć do Rakowa Częstochowa, osiem do Jagiellonii Białystok i pięć do Legii Warszawa. Szczecinianie są też w ćwierćfinale Pucharu Polski, gdzie zagrają z Piastem Gliwice.

Pierwszy mecz ligowy Pogoń rozegra 1 lutego, kiedy podejmie Zagłębie Lubin. Początek spotkania o 20:15.