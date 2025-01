Wszołek odpalił bombę. "Nie mogę czekać z decyzją. Mam sporo zapytań"

Legia Warszawa marzy o tym, aby odzyskać mistrzostwo Polski, którego w stolicy nie widziano od 2021 roku. Stołeczny klub po 18 rozegranych kolejkach zajmuje dopiero 4. miejsce w ligowej tabeli. Traci sześć punktów do pierwszego Lecha, cztery do drugiego Rakowa i trzy do trzeciej Jagiellonii. O punkt mniej niż drużyna Goncalo Feio zgromadziła Cracovia. Walka o tytuł powinna być więc emocjonująca.

REKLAMA

Zobacz wideo Idol z dzieciństwa Jakuba Koseckiego? "Chciałem być jak on"

Problem Legii? Lider może odejść

Kibice z niecierpliwością wyczekują ruchów transferowych Legii. Warszawianie długo byli ospali na rynku, ale w końcu sprowadzony został pierwszy piłkarz - zawodnik grający do tej pory w Pogoni Vahan Bichakhchyan.

Warto jednak pamiętać, że transfery to nie tylko ruchy przychodzące. W klubie są zawodnicy, których kontrakty wkrótce wygasną. Jednym z nich jest Paweł Wszołek. Jego umowa wygaśnie 30 czerwca. Zawodnik wystąpił jesienią w 17 z 18 ligowych meczów. Zdobył w nich dwa gole i zaliczył trzy asysty. Dołożył do tego dwa trafienia i jedno ostatnie podanie w Lidze Konferencji, w której Legia wciąż rywalizuje. Jaka będzie jego przyszłość?

Czytaj: Po tym skoku Zakopane zamarło. Stało się najgorsze. Głucha cisza

- Każdy wie, że mój kontrakt zbliża się do końca. Każdy też zdaje sobie sprawę z tego, że teoretycznie już teraz mógłbym podpisać z kimś umowę obowiązującą od 1 lipca. Rozmowy z klubem się toczą. Świetnie czuję się w Legii Warszawa i największe sukcesy osiągałem występując właśnie tutaj. Świetnie się czuję w tym miejscu. Mogę wręcz powiedzieć, że je kocham, ale… nie mogę też czekać z decyzją do marca, kwietnia, maja czy czerwca. Znam swoją wartość i mam sporo zapytań - powiedział Wszołek w rozmowie z Piotrem Kamienieckim z TVP Sport.

- Mam nadzieję, że sytuacja z kontraktem wyjaśni się jak najszybciej. Jeśli nie znasz swojej przyszłości, to nie jest to najłatwiejsze dla głowy piłkarza. Staram się pokazywać swoją jakość na boisku i mocno pomagać drużynie. Tak jest niezależnie od tego, jak wygląda temat umowy. Staram się być sobą na każdym treningu u meczu. Kontrakt obowiązuje do czerwca. A co będzie? Czas pokaże - przyznał zawodnik.

Paweł Wszołek w kwietniu skończy 33 lata. W Legii występuje nieprzerwanie od lipca 2022 roku. To jego druga przygoda w barwach warszawskiego klubu, w którym wystąpił 190 razy i zdobył 35 goli. Zaliczył też 47 asyst. Wszołek jest także 14-krotnym reprezentantem Polski. W biało-czerwonych barwach zdobył dwa gole.