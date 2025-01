Nagły zwrot akcji ws. sprzedaży klubu Ekstraklasy. Tego nikt się nie spodziewał

Pogoń Szczecin znalazła się w trudnej sytuacji. Klub zmaga się z problemami finansowymi i zalega z wypłatami dla piłkarzy. To sprawiło, że kolejne ważne postaci decydują się na odejście. Z klubem pożegnali się już Vahan Bichakhchyan i Benedikt Zech, a następny w kolejce ma być Linus Wahlqvist. Jednocześnie trwają poszukiwanie nowego inwestora, który chciałby kupić akcje Pogoni i ustabilizować sytuację. W końcu pojawiły się dobre wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Mięciel czarował w polskiej lidze. A w kadrze? Żelazny: To była potwarz

Wraca temat sprzedaży Pogoni Szczecin. Pojawił się nowy gracz. "Rozmowy toczono już wcześniej"

W okolicach świąt Bożego Narodzenia wydawało się, że klub trafi w ręce biznesmena Aleksa Haditaghiego. Kanadyjczyk nie mógł jednak dogadać się z dwoma wierzycielami i negocjacje zaczęły się komplikować. Z oświadczenia Pogoni wynikało, że Haditaghi proponował odroczenie spłaty pożyczek o dwa lata, na co ci się nie zgodzili.Ostatecznie w atmosferze wzajemnych oskarżeń i przy wydawanych co rusz oświadczeniach z jednej i drugiej strony, rozmowy z biznesmenem zerwano.

Do tej pory o innych kandydatach do kupna udziałów było raczej cicho i wydawało się, że ze sprzedaży nici. Ale właśnie nastąpił przełom. Dziennikarz Daniel Trzepacz z portalu Pogonsportnet.pl podał informacje, które mogą wlać nadzieję w serca szczecińskich kibiców. - Temat zmian właścicielskich znów może w najbliższym czasie rozgrzewać. Z tego co słyszę, jest kolejny chętny na przejęcie Pogoni Szczecin. Inwestor/fundusz zagraniczny. I nie tak, że pojawił się wczoraj, bo rozmowy toczono już wcześniej. Teraz miałoby przyspieszyć - napisał na platformie X.

Na razie nie wiadomo, o jakiego konkretnie inwestora chodzi. Działacze Pogoni mogą jednak odetchnąć z ulgą, bo na tym dobre wieści się nie kończą. Jak podał "Głos Szczeciński", zapadła decyzja, że klub otrzyma zastrzyk pieniędzy ze strony miasta. Mowa o 4,5 miliona złotych z "Programu Wsparcia Sportu Profesjonalnego" na pierwsze półrocze 2025.

Po pierwszej części sezonu Pogoń Szczecin zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 27 punktów. Do prowadzącego Lecha Poznań traci ich 11. Obecnie przygotowuje się do rundy wiosennej. W piątkowym sparingu przegrała z węgierskim Paksi FC 0:3.