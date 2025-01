Legia osłabi ligowego rywala! Wielki transferowy hit

Dopiero co Goncalo Feio dawał do zrozumienia, że oczekuje wzmocnienia drużyny, a Legia już dopina pierwszy zimowy transfer. I to nie byle jaki! Najwidoczniej stołeczny klub postanowił wykorzystać zamieszanie u ligowego rywala - Pogoni Szczecin - i ściągnąć jednego z najlepszych zawodników drużyny Roberta Kolendowicza. To może być naprawdę duże wzmocnienie w walce o zdobycie mistrzowskiego tytułu.

4 Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl