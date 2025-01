To już przesądzone! Koniec przepisu o młodzieżowcu

W ostatnich latach na przepis o młodzieżowcu narzekało wielu działaczy, trenerów, a nawet niektórzy piłkarze. Już przed startem obecnego sezonu wydawało się, że przepis zniknie. Tak się nie stało. Wygląda jednak na to, że już za kilka dni kluby ekstraklasy odniosą sukces i przepis o młodzieżowcu zniknie.

Ekstraklasa wygrywa z PZPN. Koniec przepisu o młodzieżowcu. Co teraz zrobi Kulesza?

Zmianę, która weszła w życie przed sezonem 2019/20 firmował swoją twarzą Zbigniew Boniek. Następnie Cezary Kulesza dodatkowo rozbudował przepis. A przecież obecny prezes PZPN obiecywał jego likwidację! Pojawiły się m.in. kary za niewypełnienie limitu minut. W teorii był to ukłon w stronę klubów - nie musiały one już wystawiać młodzieżowca. Jednak w praktyce zaledwie kilka drużyn decydowało się na zapłacenie kary. Budżety zespołów z ekstraklasy nie są w końcu z gumy, a za niewypełnienie limitu płaci się od 500 tysięcy do 3 milionów złotych.

Zdaniem portalu meczyki.pl decyzja o likwidacji przepisu jest już jednak przesądzona. To oznacza koniec trwającej kilka lat przepychanki pomiędzy PZPN-em i klubami.

"Już we wtorek 14 stycznia, na najbliższym zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, federacja podejmie uchwałę znoszącą tę regulację. Tym samym Cezary Kulesza spełnia postulat klubów, które od dawna domagały się takiego działania" - czytamy.

Likwidacja przepisu ma mieć również związek ze zbliżającymi się wyborami w PZPN. Kulesza liczy na reelekcję i wprowadzenie dawno wyczekiwanej zmiany zwiększy jego szanse w wyborach.

"Słyszymy też, że Kulesza może przygotować i wzmocnić system nagród dla klubów, aby wciąż stawiały na młodych piłkarzy. Marchewka, a nie kij" - ustalił dodatkowo serwis.

Obecnie pula nagród w programie Pro Junior System, który obejmuje kluby od III ligi do ekstraklasy wynosi ponad 30 milionów złotych. Najwięcej mogą zyskać kluby I ligi (12 milionów złotych do podziału) i ekstraklasy (10 milionów złotych do podziału).

Wszystkie zmiany w przepisach zaczną obowiązywać dopiero od następnego sezonu.