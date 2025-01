Media: Raków dopiął swego. Transferowy hit w Ekstraklasie!

Miesiąc temu, tuż przed ostatnim meczem rundy jesiennej ze Śląskiem do sieci wypłynęła informacja, że najlepszy napastnik Radomiaka Radom Leonardo Rocha nie pojechał z drużyną do Wrocławia. Powodem tego miały być negocjacje z nowym klubem, które zmierzały ku końcowi. Jak się okazuje, do tej pory nie podpisano jednak umowy.

Raków Częstochowa dopina hitowy transfer. Długo czekali na potwierdzenie

Wspomnianym klubem jest oczywiście Raków Częstochowa, który chce wzmocnić konkurencję dla Patryka Makucha oraz Jonathana Brunesa. Rocha przyjechał nawet ostatnio do Częstochowy, by przejść badania medyczne, natomiast od tamtej pory temat ucichł. Okazało się, że pojawiły się pewne problemy. Kiedy wszystko wyszło na jaw, wydawało się, że władze klubu ruszą jednak po Imada Rondicia z Widzewa Łódź.

Portal Weszło poinformował za to w środę, że prawdopodobnie nie wydarzy się już nic niespodziewanego i Portugalczyk w czwartek złoży podpis na 3,5-letnim kontrakcie i zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz Rakowa. Kwota transferu wyniesie 750 tys. euro. Będzie to zatem druga najdroższa sprzedaż w historii klubu. Za więcej pieniędzy (900 tys. euro) WH Three Towns wykupił jedynie z Radomiaka rok temu Pedro Henrique.

Rocha będzie miał zatem niewątpliwie większe szanse na zdobycie tytułu króla strzelców ekstraklasy. Po pierwszej rundzie ma na koncie 11 goli, tyle samo co Efthymios Koulouris oraz Benjamin Kallman. Tuż za nimi są jednak Jesus Imaz oraz Mikael Ishak (10) i Samuel Mraz oraz Imad Rondić (9).

Mimo tego transferu Raków będzie chciał zapewne sprowadzić jeszcze kogoś w tym okienku. Wszystko wskazuje na to, że Ben Lederman odejdzie do GKS-u Katowice, natomiast wobec fiaska negocjacji z Gislim Thordarsonem, który trafił do Lecha Poznań, trzeba dodatkowo wzmocnić kadrę. Wiemy, że od paru dni na testach w drużynie przebywa również 20-letni Senegalczyk Ibrahima Seck, ale na ten moment nie wiadomo, czy uda mu się przekonać do siebie sztab szkoleniowy.

Raków po rundzie jesiennej zajmuje pozycję wicelidera ekstraklasy z dorobkiem 36 pkt i dwoma punktami straty do liderującego Lecha Poznań. Pierwszy mecz na wiosnę rozegra 1 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Cracovią.