Dwie rzeczy zadecydowały o tym, że Karol Świderski nie trafił do Legii

Karol Świderski od początku okna transferowego jest w centrum uwagi. Kilka klubów jest bowiem gotowych pozyskać go z amerykańskiego Charlotte FC, co nie będzie prostą sprawą. O tym przekonała się Legia Warszawa - potwierdził to Mariusz Piekarski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onetem. Tam wskazano, co uniemożliwiło transakcję. Agent Świderskiego odniósł się także do ostatnich doniesień włoskich mediów.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl