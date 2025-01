Oficjalnie: Pierwszy zimowy transfer Lecha Poznań stał się faktem

Lech Poznań w przerwie zimowej jest liderem PKO Ekstraklasy, aczkolwiek w stolicy Wielkopolski mogą odczuwać niedosyt związany z ledwie dwupunktową przewagą nad Rakowem Częstochowa oraz trzypunktową nad Jagiellonią Białystok, jako że przez większość rundy wiele wskazywało, że ten dystans będzie większy. Ponadto "Kolejorz" nie grał przecież jesienią w europejskich pucharach, a do tego skompromitował się w Pucharze Polski, przegrywając w I rundzie z drugoligową Resovią 0:1.

Pierwszy zimowy transfer Lecha stał się faktem. Gisli Thordarson piłkarzem "Kolejorza"

Dlatego też w Poznaniu tylko mistrzostwo Polski może uratować sezon. Trener Niels Frederiksen pod koniec rundy nawet publicznie prosił o wzmocnienia i we wtorek doczekał się pierwszego z nich.

Nowym piłkarzem Lecha Poznań został bowiem Islandczyk Gisli Thordarson. 20-letni pomocnik Vikingura Rejkjavik po pozytywnym przejściu testów medycznych podpisał z "Kolejorzem" kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku.

Thordarson ma wzmocnić drugą linię "Kolejorza", gdzie jesienią na trzech pozycjach w środku pola grało tak naprawdę tylko czterech piłkarzy - Antoni Kozubal, Radosław Murawski, Afonso Sousa i Filip Jagiełło. Lech zrezygnował już z usług Bośniaka Stjepana Loncara, który nawet nie poleciał z zespołem na obóz do Turcji i trenuje w rezerwach w oczekiwaniu na odpowiednią ofertę od innego klubu.

20-letni Islandczyk jest zawodnikiem islandzkiej młodzieżówki, który zdążył rozegrać już 66 meczów oficjalnych w barwach Vikingura, w których strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty. Jesienią rozegrał też komplet minut w sześciu meczach drużyny z Rejkjaviku w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań walkę o islandzkiego pomocnika wygrał m.in. z Rakowem Częstochowa, a także klubami ze Skandynawii, na co duży wpływ miała osoba trenera Nielsa Frederiksena.

Lech Poznań obecnie przebywa w tureckiej Larze, gdzie ma przebywać do 17 stycznia i rozegrać cztery sparingi - m. in. z Dinamem Zagrzeb oraz FC Nordsjaelland. Do rozgrywek ligowych "Kolejorz" wróci 31 stycznia, gdy podejmie przy Bułgarskiej Widzew Łódź.