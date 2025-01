Media: Reprezentant Polski może wrócić do Ekstraklasy. To byłby hit!

Arkadiusz Reca od sześciu i pół roku występuje za granicą. Latem 2018 r. za 3,7 mln euro z Wisły Płock wykupiła go Atalanta Bergamo. Tam jednak nie miał szans się przebić. Lewego obrońcę wypożyczano więc do SPAL, Crotone i Spezii. Z ostatnim z tych klubów w 2022 r. związał się na stałe, ale od dwóch sezonów oznacza to dla niego grę zaledwie w Serie B. Coraz więcej wskazuje na to, że wkrótce wróci do Polski.

Arkadiusz Reca szykuje się do transferu? Wymowne zachowanie wobec klubu

29-latek od marca 2022 r. nie jest powoływany do reprezentacji Polski, w której w sumie zagrał 15 razy. Kolejnych selekcjonerów nie przekonują nawet regularne występy. W tym sezonie lewy obrońca rozegrał 14 meczów. Mimo że władze Spezii są z niego zadowolone, sam Reca odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu o kolejny rok. Ten zaś wygaśnie w czerwcu 2025 r.

Takie informacje przekazał "Przegląd Sportowy". Oznacza to, że piłkarz może szykować się do zmiany klubu. - Jesteśmy otwarci na negocjacje. Kiedy będzie chciał, to możemy o tym porozmawiać. Arkadiusz zdecyduje o tym razem z rodziną. Na razie nie poprosił nas o zgodę na opuszczenie zespołu, a jest dla nas ważnym graczem. Nasz system gry uwydatnia jego cechy i wszyscy mu ufamy. Oczekujemy, że będzie spisywał się dobrze również w rundzie wiosennej - powiedział w rozmowie z dziennikiem dyrektor sportowy Spezii Stefano Melissano.

Reca na celowniku polskiego klubu. To byłby hit!

Latem ubiegłego roku Reca łączony był m.in. z Legią Warszawa. Ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz ma zabiegać o niego inny klub z polskiej czołówki. Zdaniem portalu goal.pl jest nim aktualny lider Ekstraklasy - Lech Poznań. Poznaniacy będą chcieli wykorzystać okazję i spróbować ściągnąć go do siebie jako wolnego agenta po wygaśnięcia umowy.

W trwającym sezonie Spezia poważnie walczy o powrót do Serie A. Po 20 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Do liderującego Sassuolo traci ich osiem, a do drugiej Pisy - pięć. Bezpośredni awans wywalczą dwie najlepsze drużyny. Sześć kolejnych powalczy w barażach.