Klub ekstraklasy nad przepaścią. Piłkarze nie wytrzymali

W Ekstraklasie wciąż trwa przerwa przed rundą rewanżową. Piłkarze powoli wracają z urlopów i będą rozpoczynali przygotowania do powrotu na boisko. Tak miało być w Pogoni Szczecin. W piątek 3 stycznia Portowcy przeszli badania i testy, a dzień później miał odbyć się pierwszy trening.

Drastyczny ruch piłkarzy Pogoni Szczecin

Ostatecznie do niego nie doszło. Według relacji dziennikarzy serwisu "Pogoń SportNet" pierwsza sesja treningowa miała odbyć się o godz. 16:00 w sobotę 4 stycznia. Piłkarze pojawili się na zbiórce, ale... nie wyszli z szatni.

Jak się okazuje klub zalega piłkarzom z wypłatami, co nie spodobało się im i zdecydowali się na protest. Dziennikarze zrelacjonowali, że przed zajęciami drużyna udała się na spotkanie z zarządem, a później zamknęła się w szatni.

"O 16 planowane było rozpoczęcie 1 treningu Pogoni w 2025 roku. Piłkarze wciąż nie wyszli z szatni. Po 1,5h oczekiwania zawodnicy wyszli na boisko, zrobili kółko i wrócili do szatni" - napisał na Twitterze Dominik Markiewicz, dziennikarz Pogoń SportNet.

To jeszcze nie koniec

Reporter ustalił, że protest nie był planowany, a sama decyzja zapadła po spotkaniu z władzami klubu. Po zakończeniu krótkiego "treningu" piłkarze Pogoni Szczecin udali się do domu. Po drodze, mijając dziennikarzy, zawodnicy nie byli chętni do udzielania komentarzy w tej sprawie. Jedno zdanie w tej sprawie wypowiedział Kamil Grosicki, który rzucił: "Jest to bardzo smutne i przykre, że musiało dojść do takiej sytuacji".

"Protest prawdopodobnie będzie też kontynuowany jutro" - zakończył relację dziennikarz.

Udziały w Pogoni Szczecin chciał zakupić Alex Haditaghi. Klub chciał jak najszybciej sfinalizować rozmowy, bo klub ma mieć 50 mln długów. Ostatecznie oferta Kanadyjczyka była nie do zaakceptowania i klub postanowił ją odrzucić i zamknąć możliwość dalszych negocjacji. Na oświadczenie Portowców zareagował sam zainteresowany i zaapelował m.in. do kibiców, by "domagali się przejrzystości i odpowiedzialności od swojego kierownictwa".