Następca Ishaka może odejść z Lecha. Niespodziewany kierunek

Lech Poznań nie może do końca zaliczyć rundy jesiennej do udanych. Pod koniec września boleśnie odpadł przecież z Pucharu Polski po porażce z Resovią Rzeszów, natomiast w ostatnich tygodniach poległ z Puszczą, Górnikiem czy zanotował remis w lidze z Piastem. Oczywiście, zwycięstwo z Legią było czymś kapitalnym, ale piłkarze Nielsa Frederiksena bardzo szybko roztrwonili przewagę i mają już tylko dwa punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa.

Filip Szymczak może odejść z Lecha Poznań. Korona Kielce chce go wypożyczyć

Jeśli chodzi o letnie transfery, dyrektor sportowy Tomasz Rząsa może mieć ambiwalentne odczucia. Udało się przecież sprowadzić m.in. Alexa Douglasa oraz Patrika Walemarka, natomiast transfery Stjepana Loncara, Iana Hoffmanna czy przede wszystkim Bryana Fiabemy to kompletne niewypały. Frederiksen nie ukrywa, że aby walczyć o tytuł mistrza Polski, potrzebuje wzmocnień. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba pozbyć się niektórych zawodników.

Portal Sportowy Poznań zdradził, że Filip Szymczak wzbudza spore zainteresowanie wśród drużyn z ekstraklasy. Jedną z nich jest Korona Kielce, która złożyła zapytanie o możliwość wypożyczenia napastnika. Gdyby tego było mało, to kielecki klub rozważał opcję sprowadzenia Fiabemy. Dokładnie tego, który w 17 meczach ligowych nie zanotował żadnego trafienia. Mimo to serwis zaznacza, że podstawowym celem jest pozyskanie Szymczaka.

Korona nie zamierza jednak na tym skończyć. Portal emkielce.pl ujawnił, że władze klubu sondowały sprowadzenie Bena Ledermana. Finalnie powoływany w 2023 roku do kadry przez Fernando Santosa piłkarz prawdopodobnie podpisze kontrakt z GKS-em Katowice. Innym piłkarzem, który może dołączyć do kieleckiego zespołu, jest bramkarz Jędrzej Grobelny. Mógłby on zwiększyć rywalizację w bramce, gdyż po odejściu Konrada Forenca Xavier Dziekoński jest właściwie nietykalny.

Jeśli chodzi o transfery Lecha, to "Przegląd Sportowy Onet" przekazał, że złożono ofertę za Gisliego Thordarsona z Vikingura Reykjavik. I nie byłoby w tym nic dziwnego, że piłkarz jest również kuszony przez Legię Warszawa oraz Raków Częstochowa. Niedawno mówiło się też o zainteresowaniu Lecha Drilonem Hazrollajem, natomiast teraz temat ucichł.

Lech rozpocznie rywalizację na wiosnę 31 stycznia spotkaniem z Widzewem Łódź.