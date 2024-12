Papszun tego nie ukrywa. Raków ma się czego wstydzić

Latem tego roku Marek Papszun wrócił do Rakowa Częstochowa po rocznej przerwie. Wcześniej pracował w tym klubie w latach 2016-2023. Pod jego wodzą ekipa z Częstochowy stała się czołowym polskim zespołem. W sezonie 2022/23 zdobyła mistrzostwo Polski. Na koncie ma między innymi również dwa Puchary Polski.

Marek Papszun narzeka na brak stadionu

Raków reprezentował również Polskę w europejskich pucharach. Grał w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz fazie grupowej Ligi Europy. Mimo szeregu sukcesów klub ma spory problem. Chodzi o brak stadionu, który spełniałby wymogi UEFA. Z tego powodu drużyna domowe mecze w Europie rozgrywała w Sosnowcu. Lata mijają, a wciąż nie wiadomo, kiedy powstanie nowy obiekt. Teraz głos w tej sprawie zabrał Marek Papszun, który nie krył rozgoryczenia zaistniałą sytuacją.

- Jeśli awansujemy (do europejskich pucharów - przyp. red.), na pewno brak obiektu jest powodem do zmartwień. Wiele lat temu, chyba podczas meczu w Siedlcach, mówiłem panu, że wstydem jest, że Raków nie ma stadionu, który jest czymś całkowicie normalnym w dużo mniejszych miejscowościach. Dziś mówimy o klubie, który zdobył mistrzostwo Polski, zagrał w fazie grupowej Ligi Europy, a temat stadionu dalej jest nierozwiązany. Na pewno jest to wstydliwe i szczerze mówiąc, zaskakujące, że przez tyle lat nic się w tej sprawie nie zadziało - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Szkoleniowiec dodał, że brak stadionu jest uciążliwy, ale pozytywnie patrzy w przyszłość. - Uważam, że taki obiekt w Częstochowie jest zwyczajnie potrzebny, już nawet nie tylko patrząc na Raków i piłkę nożną. Stadion można wykorzystać w różnych celach, nie tylko sportowych - dodał.

W bieżącym sezonie Raków Częstochowa radzi sobie bardzo dobrze. Po 18 meczach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Kolejne spotkanie rozegra 1 lutego. Tego dnia zmierzy się z Cracovią.