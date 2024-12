Media: Wszystko jasne ws. gwiazdora Jagiellonii. Zdecydował

Po pierwszej części sezonu 24/25 Jagiellonia Białystok ma powody do zadowolenia. Zespół Adriana Siemieńca zajął dziewiąte miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji i zagra w lutym przyszłego roku w play-offach z Backa Topola. W Ekstraklasie Jagiellonia zajmuje trzecie miejsce z 35 punktami i traci trzy do prowadzącego Lecha Poznań. - Dziękuję zawodnikom za to, czego dokonali, bo dzięki nim zmieniło się nasze życie i moje - mówił Siemieniec.

Gwiazda zostanie w Jagiellonii. "Pozostała jedna kwestia"

A jak wygląda sytuacja kontraktowa dwóch gwiazd Jagiellonii - Michala Sacka oraz Nene?Jaka będzie przyszłość pierwszego z nich? - Trwają rozmowy z klubem dotyczące przedłużenia kontraktu, ale nie będę zdradzał szczegółów. To sprawa między mną a Jagiellonią - mówił piłkarz na konferencji prasowej przed meczem z Mladą Boleslav. Czy coś się zmieniło? Portal goal.pl pisze, że obie strony doszły do porozumienia ws. kwestii finansowych. "Pozostała jeszcze jedna kwestia, ale nie związana ściśle z samym kontraktem" - czytamy w artykule.

Sacek trafił do Jagiellonii w lutym 2023 r. bez kwoty odstępnego ze Sparty Praga. W tym sezonie zagrał 30 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył cztery asysty. Kontrakt Sacka z Jagiellonią wygasa w czerwcu przyszłego roku. Czech odszedł z poprzedniego klubu po konflikcie z trenerem Brianem Priske.

Nene rozstanie się z Jagiellonią? Chińczycy się nie poddają

Wcześniej goal.pl podawał, że z Jagiellonii może odejść Rui Nene, który miał ofertę od jednego z chińskich klubów. Ten serwis podaje, że pierwsza oferta została odrzucona przez Jagiellonię, ale "jest bardzo możliwe, że Chińczycy już wkrótce złożą drugą, wyższą propozycję". Kontrakt Nene także wygasa z końcem sezonu 24/25.

O możliwym odejściu Nene media informują już od letniego okna transferowego. - Nie mogę nic obiecać na 100 procent. Zwłaszcza że w piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Wszystko może się zmienić - opowiadał Nene w wywiadzie dla Flashscore. Wcześniej piłkarzem interesował się klub z Arabii Saudyjskiej.

- Każdy przypadek jest inny i rozmowy trwają raczej w zaciszu gabinetów i e-maili. Choć na przykład Nene daje sygnał, poprzez swojego agenta i z wykorzystaniem "przecieków" medialnych, że niekoniecznie jest przekonany do tego, czy chce tu zostać. Gdy zawodnik przyjmuje taką postawę, to i my się zaczynamy zastanawiać, czy tego zawodnika jeszcze chcemy. Ale żeby nie było - z Nene wciąż rozmowy trwają - tłumaczył nam Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii.

Nene trafił do Jagiellonii latem 2022 r. bez kwoty odstępnego z Santa Clara. Portugalczyk zagrał 96 meczów, w których strzelił 20 goli i zanotował 15 asyst. Co m.in. o negocjacjach z Nene mówił Łukasz Masłowski?

- Jesteśmy świadomi tego, że dla nas bardzo ważne jest utrzymanie kluczowych zawodników, a pewnie każdy z nas może sobie odpowiedzieć, kto takim kluczowym piłkarzem w tej drużynie jest. Z perspektywy dyrektora sportowego uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby dojść do porozumienia z nimi. Te rozmowy się już rozpoczęły i wierzę w to, że niebawem kibice usłyszą dobre nowiny. Po pierwszych rozmowach jestem optymistą - mówił nam dyrektor sportowy Jagiellonii w wywiadzie z września br.