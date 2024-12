Ostatni mecz ekstraklasowicza na tym stadionie. Klamka zapadła

- Z tego co wiem, Niepołomice powinny być przygotowane do rozgrywania meczów na swoim obiekcie od drugiego meczu domowego w rundzie wiosennej - powiedział prezes Ekstraklasy Marcin Animucki. To będzie ogółem szósty mecz niepołomiczan na wiosnę. Wcześniej w planie mają jedno spotkanie Pucharu Polski oraz cztery mecze ekstraklasy. Tylko jedno z tych spotkań Puszcza ma zagrać jako gospodarz - z Zagłębiem Lubin w lutym.

Ostatni mecz w Krakowie. Cracovia ma gest!

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" Marek Bartoszek - były prezes Puszczy, obecnie członek zarządu tego klubu - ocenił szanse na to, że w tym spotkaniu niepołomiczanie zagrają u siebie na 50 procent. - Musimy być gotowi na alternatywny scenariusz - zauważył działacz. To oznacza, że Puszcza musi zagwarantować sobie możliwość gry na obiekcie, który jest dostosowany do wymogów ekstraklasy. Okazuje się, że z pomocą ponownie przyjdzie jej Cracovia.

Prezes Cracovii Mateusz Dróżdź poinformował o tym na Twitterze.

"Przychylając się do prośby Władz Puszczy, zgodziliśmy się, aby zagrali pierwszy mecz rundy wiosennej na stadionie Cracovii. Będzie to ostatni mecz w roli gospodarza na stadionie im. Józefa Piłsudskiego" - napisał.

Oznacza to, że jeśli Puszcza nie zdąży ze wszystkimi pracami na stadionie do lutego, to na wiosnę zagra jeszcze jeden mecz w Krakowie. Nie koliduje to też z terminarzem Cracovii - w drugiej wiosennej kolejce zagra ona na wyjeździe z Widzewem. Puszcza nie powinna mieć większych problemów z dostosowaniem obiektu na drugi wiosenny mecz domowy. Z Motorem Lublin podopieczni Tomasza Tułacza zagrają dopiero na początku marca.