Gruchnęły pilne wieści ws. Śląska Wrocław. "Najlepszy trener w kraju"

Śląsk Wrocław jest pogrążony w głębokim kryzysie obejmującym wiele aspektów funkcjonowania klubu. Aktualny wicemistrz Polski zakończył pierwszą część sezonu ekstraklasy na dnie tabeli (10 pkt w 18 meczach) i już odpadł z krajowego pucharu. Ponadto na jaw wychodzą kolejne problemy organizacyjne, a niektóre sprawy bada NIK.

Śląsk Wrocław ma nowego trenera? Zdobywał tytuły i prowadził zespoły w europejskich pucharach

W takich okolicznościach przyszło pracować Michałowi Hetelowi i Marcinowi Dymkowskiemu, którzy do końca rundy zastępowali Jacka Magierę. W międzyczasie trwały poszukiwania nowego trenera, tyle że kolejni kandydaci odmawiali. Wydaje się, że ta saga dobiega końca.

Dziennikarz Piotr Janas poinformował w serwisie X, że nowym szkoleniowcem Śląska "najprawdopodobniej zostanie Ante Simundza". Ostatnio pracował on w Mariborze (do 8 października), a wcześniej m.in. w Łudogorcu Razgrad i NS Murze. "Z każdym z tych klubów grał w fazie grupowej europejskich pucharów, od Ligi Mistrzów, przez Ligę Europy po Ligę Konferencji" - dodał Janas.

53-letni Słoweniec podejmie się zatem bardzo trudnej misji utrzymania wicemistrzów Polski w elicie. To może być dla niego pewna nowość, gdyż w przeszłości raczej grał o trofea. W dorobku ma mistrzostwo i Superpuchar Bułgarii zdobyte z Łudogorcem, dobrze szło mu także w ojczyźnie - wywalczył dwa tytuły i krajowy superpuchar z Mariborem, a także mistrzostwo i Superpuchar Słowenii z Murą, którą wcześniej wyprowadził z drugiej ligi.

Jednocześnie wrocławianie mają być przygotowani na ewentualną odmowę Simundzy. "W kolejce do pracy w Śląsku są jeszcze m.in. Martin Svedik, Iwajło Petew czy Wiktor Skrypnyk. Klub wydaje się być dobrze zabezpieczony pod tym względem" - napisał dziennikarz. Wspomniani trzej trenerzy obecnie są bez pracy, a spośród nich w Polsce najbardziej kojarzony jest Petew, w latach 2019-2020 prowadzący Jagiellonię Białystok.

Media: Ante Simundza obejmie Śląsk Wrocław. "Najlepszy trener w Słowenii"

Czy 53-letni Słoweniec to dobry wybór Śląska? "Podpytałem jednego ze słoweńskich dziennikarzy przed meczem w Białymstoku. 'Ante Simundza w Śląsku Wrocław? To najlepszy trener w Słowenii. Jesteśmy zaskoczeni jego wyborem, ale on kocha wyzwania'" - napisał w serwisie X dziennikarz Bartosz Wieczorek.

Debiut Słoweńca może przypaść na zaplanowany na 3 lutego przyszłego roku ligowy mecz z Piastem Gliwice.