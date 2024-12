Klub z Ekstraklasy uratowany! Prezydent miasta reaguje

Piast Gliwice potrzebował spłaty 14 mln złotych długu w grudniu tego roku, by nie stracić licencji na grę w Ekstraklasie z początkiem stycznia 2025 r. Aktualnie klub ma ponad 33 mln złotych długu i gra w Ekstraklasie na warunkowej licencji. W listopadzie władze Gliwic przegłosowały wniosek o udzielenie pożyczki wynoszącej cztery mln złotych. Aktualnie miasto ma 75,25 proc. udziałów w spółce. "Kapitał został zwiększony poprzez emisję akcji imiennych, co pozwoli na dalszy rozwój klubu" - napisała Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic na Facebooku.

- Wszystko jest w rękach radnych, to jest teraz jedyne rozwiązanie. Pożyczka to jest minimum 18 milionów. To zapewni nam byt w Ekstraklasie do końca sezonu, ale nie rozwiąże w pełni problemów finansowych. Ten dług będzie znacznie większy. Na pewno musimy spłacić wszystkich tych naszych wierzycieli, którzy czekają w tej chwili na pieniądze. Plan naprawczy musi być rozłożony na kilka lat, zakładam sobie 2-3 lata działań, które wtedy przyniosą efekty - przekazał Łukasz Lewiński, prezes Piasta.

- Po informacjach o dokapitalizowaniu Piasta Gliwice przez władze miasta wypowiedział się Zbigniew Kałuża, który ma około 26 proc. udziałów w Piaście. - Jestem przerażony tym, co się dzieje i w jaki sposób klub jest zarządzany. Nie umożliwiono poprzednim włodarzom klubu na finalizację trzyletniego planu transferowego, który miał przynieść do budżetu klubu kwotę około 17 mln złotych. Podnoszenie kapitału klubu to dalsze zadłużanie, które w końcu uniemożliwi proces sprzedaży akcji klubu potencjalnemu inwestorowi - stwierdził Kałuża.

Teraz są już świetne informacje dla Piasta Gliwice.

Klub Ekstraklasy uratowany przez miasto. "Jestem gotowa podjąć ryzyko"

Polska Agencja Prasowa informuje, że radni Gliwic przegłosowali wniosek ws. pożyczki dla Piasta. Klub otrzyma niecałe 14 mln złotych, co pozwoli na dalsze funkcjonowanie w Ekstraklasie. Uchwałę poparło 19 radnych, a sześciu się wstrzymało od głosu. - Trwa procedura zarejestrowania podniesienia kapitału w KRS, poza tym może to zakwestionować mniejszościowy udziałowiec, więc to nie jest jeszcze ostateczne rozstrzygnięcie. Pożyczka jest konieczna dla zachowania ekstraklasowej licencji. A jeżeli chodzi o przyszłość Piasta, to jest poszukiwany inwestor - przekazała Agnieszka Dylewska, wiceprezydentka Gliwic.

Do końca stycznia przyszłego roku prezes Piasta ma przygotować kilkuletni plan naprawczy klubu. - Mamy kolejne badania, z których wynika, jak ważny dla gliwiczan jest Piast. Staram się podejmować decyzje obiektywnie. Audyt czarno na białym pokazał, jaka jest sytuacja klubu. Możemy podać rękę Piastowi albo skazać go na niebyt w Ekstraklasie. Gdyby teraz spadł z niej, musielibyśmy włożyć znacznie więcej, aby umożliwić mu docelowo powrót. Jestem gotowa podjąć to ryzyko i dać klubowi szansę - dodała Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

- Jeżeli mamy kiedykolwiek mówić o grze w europejskich pucharach, co może mieć wpływ na dochody, albo zachęcać piłkarzy do występów w Piaście, to musimy uzdrowić jego sytuację. Nie wiadomo, czy KRS uwzględni podwyższenie kapitału, stąd konieczność udzielenia pożyczki, bez której klub nie uzyska licencji na grę w ekstraklasie - wyjaśnił Łukasz Gorczyński, wiceprezydent Gliwic.