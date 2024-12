Tak Hajto nazwał piłkarza Legii. Co za wpadka na wizji!

W lipcu bieżącego roku Legia Warszawa poinformowała o podpisaniu umowy z Migouelem Alfarelą. Francuski napastnik dotychczas grał wyłącznie w ojczyźnie w klubach Ligue 2. - Dołączył do nas kolejny ofensywny zawodnik. Migouel to piłkarz, który dysponuje bardzo dobrą szybkością i lubi dryblować. Może być dla nas rozwiązaniem na kilku pozycjach. Z reguły występował w roli drugiego, mobilnego napastnika, ale też grywał jako ofensywny pomocnik - mówił wtedy dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęśliwe losowanie reprezentacji Polski? Probierz ostrzega

Alfarela podpisał z Legią trzyletni kontrakt i na razie daleko do tego, żeby nazwać go piłkarzem, który jest gwiazdą klubu. Francuz wystąpił w tym sezonie w 21 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Do tego ani razu w tym sezonie nie rozegrał żadnego spotkania, a obecnie jest jedynie zmiennikiem.

Zobacz też: Reprezentant Polski ma nowego trenera. W sieci zawrzało. "To żart?"

Tak Tomasz Hajto wymówił nazwisko Migouela Alfareli

Kwestia Migouela Alfareli w Legii Warszawa została poruszona przez Tomasza Hajtę w programie "Cafe Futbol". Internet obiegło nagranie, na którym były reprezentant Polski nieświadomie przekręcił nazwisko piłkarza w zabawny sposób.

- Musisz budować w tym wszystkim rezerwowych. Nie może być tak, że ja pamiętam z początku Akwarele, który naprawdę nieźle... - rozpoczął Hajto.

- Alfarele. Akwarele to malujesz - przerwał mu Bożydar Iwanow.

- Nie muszę wiedzieć dokładnie, jak się czyta jego nazwisko - odpowiedział były reprezentant Polski i następnie kontynuował, że Goncalo Feio powinien lepiej budować piłkarzy rezerwowych.

Legia Warszawa po rundzie jesiennej zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy i traci sześć punktów do pierwszego Lecha Poznań. Ostatnie spotkanie w tym roku piłkarze Goncalo Feio rozegrają w czwartek 19 grudnia o godz. 21:00 na wyjeździe w Djurgarden w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji.