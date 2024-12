Mistrz świata może trafić do Ekstraklasy! Niemcy ogłaszają

"Przesłanie jest jasne", "Jeśli to nie jest zaproszenie, to co to jest?" - tak niemieckie media odbierają to, co zrobił Lukas Podolski. Kapitan Górnika Zabrze w wymowny sposób zareagował w mediach społecznościowych na słowa Christopha Kramera. Były mistrz świata żalił się, że nie może znaleźć klubu. Czy możemy się go zatem spodziewać na boiskach ekstraklasy?

