Marciniak odpowiada Borkowi ws. kontraktu z PZPN. Jaśniej się nie da

Szymon Marciniak jest jednym z najlepszych sędziów w Europie i na świecie. Dlatego też coraz więcej mówi się o przyszłości arbitra z Płocka, który w każdym momencie mógłby się przenieść w miejsce, gdzie zarabiałby zdecydowanie więcej niż w Polsce. Nie wiadomo jednak, jak na taki ruch zareagowałyby FIFA i UEFA, więc póki co Marciniak wciąż decyduje się sędziować w Ekstraklasie.

Szymon Marciniak odpowiada Mateuszowi Borkowi ws. kontraktu z PZPN. Jaśniej się nie da

Wszystko to wywołuje dyskusje oraz kolejne niepotwierdzone doniesienia nt. sytuacji i przyszłości Szymona Marciniaka.

- Dostałem taką informację, że najlepszy polski sędzia, jeden z najlepszych sędziów świata, jeśli nie najlepszy sędzia świata, czyli Szymon Marciniak, sędziuje mecze Ekstraklasy i on nie ma tego kontraktu zawodowego - powiedział Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

- Dementuję informacje, które pojawiły się dzisiaj (16 grudnia) w przestrzeni medialnej. Kontrakt z federacją jest ważny i w związku z tym, że nie mogę rozmawiać o jego szczegółach - reguluje to klauzula poufności - to mój jedyny komentarz do tej sprawy - przekazał Szymon Marciniak portalowi WP SportoweFakty.

Ekspert sędziowski TVP Sport Rafał Rostkowski przekazał, z czego mogły się wziąć wątpliwości w tej sprawie.

"Dla 10 sędziów i 13 sędziów asystentów PZPN przygotował w tym roku nowe zawodowe kontrakty sędziowskie. Znalazła się w nich między innymi podwyżka wynagrodzeń. Gdy PZPN miał już kontrakty podpisane przez innych arbitrów, ten Szymona Marciniaka wciąż pozostawał niepodpisany… Głośniej o braku podpisu na kontrakcie Szymona Marciniaka zrobiło się w środowisku sędziowskim latem. Oficjalnie nie komentował tego wtedy ani sędzia, ani Tomasz Mikulski, ani nikt z władz PZPN" - napisał Rostkowski.

Jego zdaniem Marciniak planuje jeszcze przez półtora roku prowadzić mecze Ekstraklasy. - Najbardziej prawdopodobne możliwości były takie, że Szymon Marciniak nie chciał złożyć podpisu, bo nie chciał wiązać się z PZPN na dłużej, lub nie chciał podpisać, bo nie odpowiadały mu niektóre treści zawarte w kontrakcie. Może prowadził jakąś grę negocjacyjną, lub po prostu był zbyt zajęty i nie miał czasu na dopełnienie formalności - dodał Rafał Rostkowski.