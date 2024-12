Co za wtopa! Boniek dał się nabrać. Kibice ruszyli od razu. "Fake, nie fake"

Powiedzieć, że Śląsk Wrocław znalazł się obecnie w trudnej sytuacji, to nad wyraz uprzejmy eufemizm. Aktualni wicemistrzowie Polski spędzą zimową przerwę na ostatnim miejscu w tabeli, ze stratą ośmiu punktów do bezpiecznej pozycji, a na ten moment są też bez trenera. Niestety dla fanów WKS-u pytanie dotyczące nowego szkoleniowca wrocławian coraz częściej brzmi nie "kto?", a raczej "czy ktokolwiek?".

Śląsk Wrocław zakopany po uszy. Czy ktokolwiek zechce pomóc?

Śląskowi odmówiło już trzech trenerów. Bartosch Gaul (kiedyś Górnik Zabrze, obecnie akademia RB Lipsk), Tomasz Kaczmarek (ex-Lechia Gdańsk, teraz NAC Breda) oraz Valdas Dambrauskas (niedawno zwolniony z Omonii Nikozja) solidarnie stwierdzili, że tego sytuacji nie da się naprawić, a darmowy spadek w CV nie jest im potrzebny. Wrocławianie w przeciągu dwóch tygodni przegrali trzy mecze "za sześć punktów" z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie (0:1 z Lechią Gdańsk i Puszczą Niepołomice oraz 1:2 z Radomiakiem Radom), co było nie bez znaczenia przy negocjacjach.

Tym samym wicemistrzowie Polski są w coraz gorszej sytuacji. Nagle jednak w sieci pojawiła się informacja, że misji ratowania Śląska miałby podjąć się... Jacek Magiera, czyli szkoleniowiec zwolniony kilka tygodni temu z tego klubu. Autorem informacji miał być Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Problem jednak w tym, że cała sytuacja była oszustwem. Informacja pojawiła się na koncie o nazwie "Tomasz Włodarczyk Meczyki.pl Parody Account", utworzonym zapewne w ramach żartu przez jednego z użytkowników X.

Zbigniew Boniek dał się nabrać. Szybka reakcja fanów

Nie zauważył tego jednak Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN zacytował wpis, myśląc zapewne, że jego autorem faktycznie jest dziennikarz Meczyki.pl, a co więcej pochwalił całą ideę. "Powodzenia, temat trudny, ale pan Jacek jako jedyny może się tego podjąć" - napisał Boniek. Kibice od razu wyłapali wpadkę byłego prezesa. "Teraz pytanie, czy to Zibi nas trolluje, czy on dał się strollować", "Panie Prezesie, no komu jak komu, ale takiemu weteranowi twittera naprawdę nie wypada" - to tylko niektóre z komentarzy.

Sam Zbigniew Boniek szybko zdał sobie sprawę z błędu i odniósł się do niego. "Fake, nie fake, ale idea ciekawa" - czytamy. Dodajmy, że poprzedniego wpisu nie usunął, więc najwyraźniej nie ma zamiaru udawać, że nie było sprawy.