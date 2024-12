W taki sposób PZPN płaci Marciniakowi? Tego nikt się nie spodziewał

Szymon Marciniak to zdaniem wielu osób najlepszy sędzia nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dotychczas 43-latek prowadził finały m.in. mistrzostw świata, Ligi Mistrzów, Klubowych Mistrzostw Świata, czy mecz o Superpuchar Europy. Do tego dobił już do liczby 50 spotkań poprowadzonych w Lidze Mistrzów.

Szymon Marciniak nie ma umowy z PZPN-em? "Jest to możliwe"

Chociaż jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że Marciniaka może podkupić któryś z krajów z Półwyspu Arabskiego, to do niczego takiego nie doszło i polski arbiter niezmiennie prowadzi mecze ekstraklasy. W tym sezonie był rozjemcą w 14 meczach najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. Jednak czy Marciniaka wiąże jakakolwiek umowa z PZPN-em?

Nowe światło na tę sytuację rzucił Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym. - Czy ty możesz to potwierdzić, albo zdementować, że to głupota i plotki. Dostałem taką informację, że najlepszy polski sędzia i jeden z najlepszych sędziów świata Szymon Marciniak sędziuje mecze Ekstraklasy i nie ma kontraktu zawodowego. Ma płacone jak umowa o dzieło od meczu, że nie jest na kontrakcie - powiedział, zwracając się do byłego sędziego międzynarodowego, a obecnie eksperta, Rafała Rostkowskiego.

- Jest to możliwe. Jakiś czas temu były podpisywane nowe kontrakty i Szymon Marciniak tej umowy przez jakiś czas nie miał. Nie udało mi się tego potwierdzić na 100 procent, bo Szymon nie udziela wypowiedzi medialnych. Też o tym słyszałem i jest to możliwe, że Szymon Marciniak nie podpisał kontraktu. Być może PZPN nie chce mu zapłacić tyle, ile by chciał, a być może Szymon nie chce wiązać się kontraktem - powiedział Rostkowski.

W obecnym sezonie Szymon Marciniak poprowadził w sumie 18 spotkań - 14 w ekstraklasie, trzy w Lidze Mistrzów i jedno w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pokazał w nich 64 żółte kartki, dwie czerwone i podyktował sześć rzutów karnych.