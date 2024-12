Co za wieści! Raków rusza po gwiazdę. "12 milionów"

W ostatnich dniach o Rakowie Częstochowa jest głośno. Nie chodzi tylko o wyniki sportowe, które są całkiem przyzwoite - rundę jesienną klub zakończył na drugiej lokacie, ze stratą zaledwie dwóch punktów do lidera Lecha Poznań - ale i o możliwe ruchy transferowe. Niewykluczone, że już wkrótce do drużyny Marka Papszuna dołączy gwiazda ekstraklasy Leonardo Rocha z Radomiaka Radom. Piłkarz nie pojawił się nawet w kadrze na mecz ze Śląskiem Wrocław (2:1), bo rzekomo finalizuje zmianę barw, o czym donosił portal weszlo.com. Ale na tym ewentualnym transferze Raków wcale zatrzymywać się nie musi.

Raków Częstochowa rusza po Angela Rodado

Jak donosi gazetakrakowska.pl, częstochowianie są zainteresowani również gwiazdą I ligi. Mowa o Angelu Rodado z Wisły Kraków. W tym sezonie wystąpił już w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając aż 20 goli i dziewięć asyst. Widać więc, że jest w znakomitej formie. "Z naszych informacji wynika, że częstochowianie wysłali już sygnał do Wisły, że oni też są zainteresowani Angelem Rodado i są gotowi przystąpić do licytacji…" - czytamy.

Tyle tylko, że na drodze może pojawić się kilka problemów. Jeden z nich to... Lech Poznań, który rzekomo po raz kolejny ruszył po piłkarza. Takie informacje przekazał goal.pl. Co więcej, jak donosi gazetakrakowska.pl, Wisła może oczekiwać horrendalnie wysokiej kwoty za zawodnika, byle tylko go nie stracić. Mowa nawet o 12 mln zł. "I poniżej tej kwoty krakowianie nie zejdą" - podkreśliła redakcja.

Dokąd ostatecznie trafi Rodado? A może zostanie w Wiśle Kraków? Tego dowiemy się w kolejnych tygodniach. Raków występuje już tylko na jednym froncie, a więc w ekstraklasie - w Pucharze Polski dość zaskakująco odpadł w I rundzie, ulegając po rzutach karnych Miedzi Legnica - ale wydaje się, że musi dokonać wzmocnień, by walczyć o mistrzostwo Polski. Tym bardziej że zdaniem mediów ambitne plany transferowe mają rywale.

Wisła Kraków tak łatwo Rodado nie wypuści

A co z Wisłą w sytuacji, kiedy postanowiłaby sprzedać Rodado? Wszystko mogłoby się jeszcze bardziej skomplikować. Klub zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli I ligi. Ta pozycja nie daje nawet prawa gry w barażach o ekstraklasę. Po 19 meczach krakowski zespół zgromadził 30 punktów na koncie. Wydaje się więc małoprawdopodobne, by pozwolił odejść tak regularnie strzelającemu bramki zawodnikowi.