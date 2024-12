Media: Nagły zwrot ws. wielkiego powrotu do Ekstraklasy

Sezon w MLS dobiegł końca. Był on dość owocny dla Mateusza Klicha. Choć jego drużyna nie awansowała do fazy play-off, to sam Polak może zaliczyć rozgrywki do udanych. Wystąpił w 31 meczach, zdobywając dwa gole i pięć asyst. Jego kontrakt z D.C. United wygasa z końcem tego roku i jak na razie nie ma informacji o przedłużeniu. Pojawiły się za to plotki o możliwym powrocie do... ekstraklasy. Tyle tylko, że wydaje się, iż doszło do zwrotu w sprawie.

Mateusz Klich oddala się od Cracovii? Media: "Raczej nie wróci"

- Powiedziałem w jednym z wywiadów, że polecę po niego do Stanów Zjednoczonych i podtrzymuję to. Zrobiłbym to z chęcią. Uważam, że jest świetnym zawodnikiem i byłby też ważnym wzmocnieniem szatni. Bardzo bym chciał - mówił Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii na temat Klicha. To właśnie tam, zdaniem mediów, miał wkrótce trafić piłkarz.

- W wiadomościach Mateusz wspominał mi o tym, że chce wrócić do Cracovii. Dla niego to fajny bodziec, że będzie mógł zagrać o coś więcej z Cracovią - ujawnił Tomasz Kupisz, na co zareagował sam zainteresowany. "A whatsapp miał być szyfrowany" - żartował Klich. Wydawało się więc, że transfer jest bardzo realny i jest coraz bliżej.

W sobotę nowe informacje w sprawie przekazał Jerzy Chwałek, dziennikarz m.in. "Super Expressu". Jego zdaniem doszło do zwrotu akcji. "Wbrew wcześniejszym pogłoskom Mateusz Klich raczej nie wróci do Cracovii. Według moich informacji możliwe, że po wygaśnięciu kontraktu z D.C United (31.12.) podpisze umowę z innym klubem ligi MLS" - pisał dziennikarz na X.

Czy ostatecznie doniesienia dziennikarza się sprawdzą? O tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. Klich to wychowanek Cracovii. Występował w jej drużynach młodzieżowych, a także w pierwszej ekipie. W 2011 roku wyjechał z kraju i rozpoczął zagraniczną karierę.

Grał m.in. dla Wolfsburga, FC Utrecht czy Leeds United. Od stycznia 2023 roku gra z kolei dla D.C. United. Łącznie w amerykańskim zespole rozegrał 70 meczów, zdobywając siedem bramek i 13 asyst.