Trzęsienie ziemi w klubie Ekstraklasy! Piłkarze się pobili, gwiazda idzie do Rakowa

Piłkarze Radomiaka Radom pobili się na treningu. Do takiej informacji dotarli dziennikarze serwisu weszlo.com. Zawodnika spotkały za to konsekwencje i nie zagra ze Śląskiem Wrocław. Na Dolny Śląsk nie udał się także najlepszy strzelec klubu. Wszystko przez to, że... chce odejść.

