Szybko poszło. Przyszedł latem, a już jest na wylocie z Lecha

Lech Poznań zakończył pierwszą część sezonu ekstraklasy jako lider tabeli ekstraklasy (38 punktów w 18 meczach). To czyni go faworytem do mistrzowskiego tytułu (zwłaszcza że gra tylko w jednych rozgrywkach), choć w trakcie przerwy zimowej na pewno poszuka sposobów na poprawienie się.

Lech Poznań rozważa zmiany w składzie. Transferowy niewypał zagrożony

Jedną z dróg mogą okazać się zmiany w kadrze i wzmocnienie niektórych pozycji. Choćby w środku pola, gdzie brylują Afonso Sousa, Antoni Kozubal czy Radosław Murawski, ale pozostali zawodnicy nie prezentują aż tak wysokiego poziomu.

Mocno zawodzi zwłaszcza sprowadzony latem z Ferencvarosu defensywny pomocnik Stjepan Loncar, który dotychczas rozegrał tylko dwa ligowe spotkania - łącznie było to 13 minut (do tego 45 minut w Pucharze Polski). Po raz ostatni w kadrze meczowej znalazł się 5 października (1:2 z Motorem Lublin). I według informacji portalu Meczyki.pl może mieć problem z przebiciem się do składu, gdyż w jego miejsce ma zostać sprowadzony nowy gracz.

Media: Stjepan Loncar na wylocie z Lecha Poznań

"W kadrze Lecha nie ma obecnie innego defensywnego pomocnika o charakterystyce podobnej do Loncara - wysokiego i silnego. Frederiksen stawia na grę niższymi i bardziej mobilnymi zawodnikami, czyli Murawskim i Kozulabem" - czytamy w artykule. Można podejrzewać, że poznanianie poszukają piłkarza o profilu podobnym do Bośniaka.

Prace w gabinetach trwają, natomiast piłkarze Lecha po piątkowym meczu z Górnikiem Zabrze (1:2) udali się na urlopy. Do klubu wrócą 2 stycznia, a dzień później rozpoczną przygotowania do drugiej części sezonu. W dniach 6-17 stycznia odbędzie się obóz w tureckiej Larze, natomiast od 20 stycznia drużyna będzie ćwiczyć w Poznaniu. A najbliższy mecz rozegra 31 stycznia, rywalem będzie Widzew Łódź.