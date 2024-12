Media ujawniają. Gruba afera z udziałem prezesa Śląska Wrocław

Kibice Śląska Wrocław w tym sezonie mają olbrzymie powody do niepokoju. Ich ulubieńcy po 17 spotkaniach ekstraklasy mają zaledwie 10 punktów i zajmują ostatnie, 18. miejsce w tabeli. W dodatku wrocławianie odpadli w kwalifikacjach Ligi Konferencji, a tydzień temu w 1/8 finału Pucharu Polski, przegrywając po rzutach karnych 7:8 (w regulaminowym czasie i po dogrywce było 1:1) z Piastem Gliwice.

Prezes Śląska pod ostrzałem. Dziennikarz ujawnia

Zarząd Śląska Wrocław oraz piłkarze w ostatnich tygodniach są mocno krytykowani. Wielu kibiców uważa, że Patryk Załęczny, prezes Śląska powinien podać się do dymisji.

Teraz Marcin Torz, dziennikarz "Ujawiniamy.com" zdradził kulisy, jak pracę dostała żona Patryka Załęcznego. Miała w niej w ciągu dwóch miesięcy zarobić 12 tysięcy złotych. Sam Załęczny w Śląsku Wrocław inkasuje co miesiąc 40 tysięcy złotych, mimo że wcześniej nie miał żadnego doświadczenia w zarządzaniu klubem sportowym.

- Kilka tygodni po wygranych wyborach [parlamentarnych - red,], w których Załęczny starał się jak mógł, by wygrał Jacek Sutryk, żona Załęcznego dostała nagle intratne zlecenie z Młodzieżowego Centrum Sportu. To spółka miejsca. W lipcu i sierpniu zarobiła tam prawie 12 tysięcy złotych jako grafik i doradca. Mamy więc zatrudnienie żony prezesa jednej spółki miejskiej w innej spółce miejskiej. Samo to wygląda dziwnie. Dlaczego nagle MCS musiał kogoś zatrudniać i czemu akurat żonę Załęcznego? Gdybyśmy mieli do czynienia ze specjalistką do spraw PR i marketingu, to być może znalazłby się ktoś naiwny, który by uwierzył, że mamy do czynienia z przypadkiem. Ale pani Załęczna prowadzi zakład fryzjerski. Jak to się zatem stało, że dostała dodatkową pracę za publiczne pieniądze? - mówi Marcin Torz.

Według niego posada Patryka Załęcznego jest mocno zagrożona.

- Wygląda na to, że Załęczny stracił swoje plecy w Urzędzie Miejskim, dlatego spodziewajcie się, że niebawem może też stracić swoją posadę w Śląsku. Dlaczego tak uważam? Kilkanaście dni temu pisałem MCS o sprawy związane z Collegium Humanum. Odpowiedzi, łatwe do ustalenia dostałem po bardzo długim czasie oczekiwania. Gdy spytałem o Załęczną i jej związki ze spółką miejską, odpowiedź przyszła natychmiast - dodał.

Wrocławianie w tym roku zagrają jeszcze jeden zaległy mecz - 14 grudnia (godz. 17.30) zmierzą się przed własną publicznością z Radomiakiem. - Przed nami terminarz, który pokazuje, że jest jeszcze szansa, by się podnieść z kolan. Bo nie ma co ukrywać, że Śląsk jest obecnie na kolanach. Zrobimy wszystko, by zakończyć ten rok z dużo lepszym dorobkiem punktowym - mówił Załęczny pod koniec listopada w rozmowie z Canal+Sport.