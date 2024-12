Co za mecz w Ekstraklasie. Nie tak to miało wyglądać

Ekstraklasa powoli szykuje się do przerwy zimowej, ale zanim to nastąpi, do rozegrania zostały jeszcze ostatnie mecze w tym roku. W poniedziałek 9 grudnia zmierzyły się ze sobą Korona Kielce i Pogoń Szczecin.

2 Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl