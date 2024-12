Hit nad hity w Ekstraklasie?! 41-krotny reprezentant Polski blisko powrotu

31 punktów w 18 meczach - to wynik Cracovii w rundzie jesiennej Ekstraklasy w sezonie 24/25. Cracovia "przezimuje" najbliższą przerwę na piątym miejscu ze stratą siedmiu punktów do prowadzącego Lecha Poznań. - To była naprawdę dobra runda w naszym wykonaniu. Jak ją oceniam w skali szkolnej? Myślę, że to będzie czwórka. Wiele rzeczy było dobrych i nie możemy być tu przesadnie skromni, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu: sporo zwycięstw, atrakcyjna gra, najwięcej strzelonych bramek w lidze - mówił Dawid Kroczek, trener Cracovii po meczu z Piastem Gliwice (0:0).

Najlepszym wynikiem Cracovii w XXI wieku było czwarte miejsce w lidze, osiągane w sezonach 06/07, 15/16 i 18/19. Dodatkowo Cracovia wygrała Puchar Polski w sezonie 19/20. Niewykluczony jest scenariusz, że niebawem do klubu wróci 41-krotny reprezentant Polski.

- Powiedziałem w jednym z wywiadów, że polecę nawet po niego do Stanów Zjednoczonych. I nadal to podtrzymuję, żebym to zrobił z miłą chęcią. Uważam, że to jest świetny zawodnik, to byłoby bardzo duże wzmocnienie szatni. Bardzo bym chciał - stwierdził Mateusz Dróżdż, prezes Cracovii w wywiadzie, którego udzielił Tomaszowi Ćwiąkale. Chodzi o Mateusza Klicha.

Klich wróci do Cracovii? Trwają negocjacje. "Transfer możliwy już teraz"

Nowe informacje w tej sprawie przekazuje "Przegląd Sportowy Onet". Okazuje się, że do tego transferu może dojść w trakcie najbliższego okna transferowego. Kontrakt Klicha z DC United wygasa z końcem grudnia tego roku. Z nieoficjalnych informacji z klubu, o których pisze "PS" wynika, że obie strony są blisko porozumienia. "Transfer możliwy jest już teraz, a wtedy doświadczony pomocnik dołączyłby do drużyny Dawida Kroczka na starcie przygotowań do nowej rundy" - czytamy w artykule.

Klich wróciłby więc do Ekstraklasy po czternastu latach. Klich grał w barwach Cracovii w latach 2003-2011, zanim przeniósł się za 1,5 mln euro do Wolfsburga - wtedy to był najwyższy transfer wychodzący w historii klubu. Klich zagrał 58 meczów w pierwszym zespole Cracovii, w których strzelił pięć goli i zanotował dwanaście asyst.

O możliwym powrocie do Cracovii Klich wspominał już w 2022 r. w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet". - Może pożegnam się z piłką w barwach Cracovii, z której ruszyłem w świat? Tym bardziej że z Magdą zdecydowaliśmy się zamieszkać w Krakowie, więc tak czy inaczej, wrócę do tego miasta. Już dziś wiem, że będzie mi brakowało szatni, dlatego na koniec grania spróbuję wdrożyć hasło 'Teraz Polska'. Mam nadzieję, że kiedy wrócę, pojawią się opcje - przekazał Klich.

Klich został piłkarzem DC United w styczniu 2023 r., gdy odszedł z Leeds United bez kwoty odstępnego. W tym sezonie zagrał w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt z DC United wygasa z końcem roku, ale klub ma zawartą opcję przedłużenia o dodatkowy sezon. DC United zakończyło sezon MLS na dziesiątym miejscu w Konferencji Wschodniej, więc nie wystąpiło w play-offach.